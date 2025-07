Retaliar EUA pode reduzir drasticamente investimentos no Brasil, diz Fiemg

Uma retaliação do governo Lula ao tarifaço norte-americano pode reduzir em até 40% os investimentos estrangeiros no Brasil, afrimou Flávio Roscoe, presidente da Fiemg, em entrevista ao Mercado Aberto de hoje, no Canal UOL.

A Fiemg fez um estudo econômico dos impactos transmitidos, levei o estudo para ele [Alckmin] e demonstrei que a retaliação piora o cenário, algumas vezes, o pior cenário seria uma retaliação e uma escalada por parte do Brasil, que os impactos econômicos seriam ainda mais perversos sobre a economia brasileira, no médio e longo prazo.

Isso teria um efeito nefasto que poucos estudos ainda fizeram, a Fiemg simulou uma queda de 30% a 40% dos investimentos estrangeiros no Brasil e os impactos seriam devastadores.

Flávio Roscoe

O presidente da Fiemg alertou que a situação econômica do Brasil fica ruim a curto prazo com o tarifaço de Trump, mas tende a piorar no médio e longo prazo.

E por incrível que pareça, o pior cenário é no médio e longo prazo, não é no curto prazo. Tende a piorar no médio e longo prazo, porque o Brasil vai perder capacidade de atração de investimentos se outros países do mundo tiverem tarifas mais baixas para os Estados Unidos que o Brasil. Essa é uma realidade que tem sido pouco discutida na mídia.

O que ocorre é que investimentos internacionais, que são quatro empresas que tenham plataformas de produção em países, obviamente o Brasil sairia do radar se ele ficar com uma alíquota mais alta que os seus concorrentes da atração por esse investimento.

Flávio Roscoe

Para Roscoe, o panorama de queda dos investimentos estrangeiros no Brasil é totalmente factível, caso outros países, como a Indonésia, por exemplo, entrem em acordo com os Estados Unidos.

E é um cenário bastante crível caso outros países, por exemplo, anteontem a Indonésia assinou um acordo com os Estados Unidos. A Indonésia é um país que tem o mesmo nível de desenvolvimento econômico do Brasil, uma população semelhante e conseguiu vantagens competitivas significativas, e o que a gente vê é que boa parte do mundo está realizando acordo com os Estados Unidos.

Flávio Roscoe

