Prévia da inflação sobe a 0,33% em julho, mesmo com alimentos mais baratos

A prévia da inflação voltou a ganhar força e ficou em 0,33% no mês de julho, ante alta de 0,26% apurada em junho, mostram dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A aceleração do IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) foi puxada pelo novo aumento das contas de luz, que inibiu a segunda queda consecutiva de preço dos alimentos.

Como foi o IPCA-15

Prévia da inflação ganha força em julho. Após três meses seguidos de desaceleração, a alta de 0,33% do IPCA-15 superou o resultado de junho (0,26%). A taxa é também a maior para o mês desde 2021 (+0,72%). No ano passado a prévia de julho foi de 0,3%.

Índice permanece acima do teto da meta. Com a alta de julho, a prévia da inflação apresenta alta de 5,3% no acumulado dos últimos 12 meses. O resultado mantém o indicador acima da margem de tolerância de 1,5 ponto percentual da meta estabelecida em 3% pelo CMN (Conselho Monetário Nacional).

Inflação deve voltar à meta no primeiro trimestre de 2026. A projeção foi apresentada pelo presidente do BC (Banco Central), Gabriel Galípolo, na carta enviada ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para justificar o estouro da meta nos seis primeiros meses deste ano. A estimativa aponta que a inflação acumulada fechará março em 4,2%.

O compromisso do Banco Central é com a meta de inflação de 3%, e as decisões são pautadas para que este objetivo seja atingido no horizonte relevante de política monetária.

Carta do BC a Haddad

Alimentos

Custo da alimentação recua pelo segundo mês seguido. A variação negativa de 0,06% do grupo de despesas mantém a tendência de queda observada em junho (-0,02%), quando os preços recuaram pela primeira vez desde agosto do ano passado. Somente em 2025, o preço dos alimentos acumula alta de 4,28%.

Alimentação no domicílio é a principal influência de julho. O preço dos produtos consumidos em casa recuou 0,4%, após deflação de 0,24% apurada em junho. O resultado foi impactado, principalmente, pelas quedas da batata-inglesa (-10,48%), da cebola (-9,08%) e do arroz (-2,69%). Entre as altas, o destaque fica por conta do tomate (+6,39%), depois da queda de 7,24% no mês anterior.

A expectativa é de que esse comportamento benigno da alimentação no domicílio persista pelos próximos dois meses.

Departamento de Pesquisa Econômica do Banco Daycoval

Inflação da alimentação fora de casa ganha força. Na contramão do resultado do grupo, o custo da alimentação fora do domicílio subiu para 0,87% em julho, ante alta de 0,55% registrada em junho. O resultado é explicado pelo aumento de preço do lanche (+1,46%) e da refeição (+0,65%).

Contas de luz

Tarifas de energia elétrica mantêm trajetória de alta. O valor das contas de luz aparece 3,01% maior em julho. A alta é motivada pela manutenção da bandeira tarifária vermelha Patamar 1 nas contas de energia elétrica residencial neste mês. A determinação da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) eleva o valor das contas em R$ 4,46 a cada 100 kW/h (quilowatt-hora).

Alívio no bolso surgirá nas contas do próximo mês. Apesar da manutenção da cobrança extra prevista devido ao baixo volume de chuvas, as tarifas de energia elétrica ficarão mais baratas em agosto. A variação negativa é esperada pela distribuição do "bônus de Itaipu".

Desconto será aplicado diretamente na conta de luz. A distribuição de R$ 883 milhões aprovada pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) será feita a todos os clientes residenciais ou rurais que tiveram consumo inferior a 350 kWh em pelo menos um mês do ano passado. O valor final dos descontos e o número de beneficiários ainda não foram apresentados pela reguladora.

Transportes

Valor dos combustíveis recuou 0,57% em julho. O resultado foi determinado pelas quedas nos preços do gás veicular (-1,21%), do óleo diesel (-1,09%), do etanol (-0,83%) e da gasolina (-0,5%).

Variações não impedem alta dos custos com transportes. O grupo de despesas ganhou força ao subir 0,67% neste mês, ante variação positiva de 0,06% em junho. O resultado foi impulsionado pelos aumentos das passagens aéreas (+19,86%) e do transporte por aplicativo (+14,55%).

Veja a variação de cada grupo:

Alimentação: -0,06%

Vestuário: -0,1%

Artigos de residência: -0,02%

Educação: 0%

Saúde e cuidados pessoais: +0,21%

Comunicação: +0,11%

Despesas pessoais: +0,25%

Transportes: +0,67%

Habitação: +0,98%

O que é o IPCA-15

Índice foi criado para apurar a variação dos preços nos 30 dias finalizados na metade de cada mês. O indicador começou a ser divulgado em maio de 2000 e representa uma prévia do IPCA, o índice oficial da inflação no país. Para este mês, a apuração refere-se ao período entre 14 de junho e 15 de julho de 2025.

Indicador considera a evolução dos preços em nove grandes grupos. As análises levam em conta as variações apresentadas por itens das áreas de alimentação e bebidas, artigos residenciais, comunicação, despesas pessoais, educação, habitação, saúde e cuidados pessoais, transportes e vestuário.

Coleta de preços do IPCA-15 é feita em um período não calculado pelo IPCA. Com isso, o indicador demonstra qual será a tendência do resultado do mês. A análise tem como alvo a cesta de produtos consumidos pelas famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos, residentes em 11 áreas urbanas do Brasil (Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre e Distrito Federal).