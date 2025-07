Como Preta Gil usou seu maior dom para revolucionar mercado de influência

Preta Gil não foi só cantora, atriz ou apresentadora. Seu dom para descobrir talentos, agenciar criadores de conteúdo e buscar a inclusão de pessoas que desafiavam o padrão revolucionaram o mercado de influência no Brasil.

Preta nunca foi formalmente sócia da Mynd - uma empresa dela e a agência tinham um contrato confidencial e uma relação mútua de confiança -, mas moldou, com a jornalista e empresária Fátima Pissarra e o publicitário Carlos Scappini, a cara da empresa que chegou a ter um casting de mais de 450 criadores de conteúdo e escancarou as portas para a criação do atual mercado de influência no Brasil.

No auge, a Mynd teve receitas que batiam na casa de R$ 500 milhões. Era, de longe, a maior do mercado porque reunia uma porção dos maiores influenciadores do país, o que permitia que a engrenagem girasse com mais força.

Talento para conectar pessoas

Uma reunião a respeito de uma campanha para a marca Trident, em 2017, impactaria para sempre o agora bilionário mercado de influência no Brasil. Estavam em volta da mesa Fátima Pissarra, que ajudava a vender o Bloco da Preta, a cantora Preta Gil e executivos da Mondelez, que já patrocinava o bloco carnavalesco e queria a artista como estrela de um anúncio de Trident Flash na televisão.

"Ela deu uma aula para a marca sobre curadoria, sobre quem eles deveriam selecionar para o casting, falou os motivos de estar citando aqueles nomes. Foi uma verdadeira aula de marketing de influência. Ali, ela mostrou todo conhecimento que tinha sobre a área. E ela falava tudo aquilo com muita convicção, com muita noção sobre o mercado, eu fiquei chocada", lembra Fátima.

Começava ali uma revolução na publicidade, na internet, e, por que não, na sociedade brasileira, capitaneada por Preta. Nascia a Mynd, uma agência de marketing digital que logo se tornaria a maior do país, conectando marcas e criadores de conteúdo. "Se a gente olhar para 2017, a gente vai encontrar um cenário onde já se falava, claro, de rede social, Instagram bombando, mas a sociedade não enxergava isso como negócio. Não se conseguia pensar que isso iria se ramificar para todos os setores da vida", analisa Danilo Nunes, mestre e pesquisador da área de creator economy pela UERJ.

"Eles foram muito hábeis em transformar uma característica natural da Preta em negócios. Ela sempre fez isso de 'Eu vejo um talento, eu acho que é bom, vou conectar com fulano, com sicrano'. Ela sempre cuidou da carreira das pessoas mesmo que na amizade, por querer ver pessoas tendo sucesso, colocava toda a rede de contatos dela à disposição, e ela tinha um grande networking", avalia Rafaela Lotto, CEO da Youpix e especialista em creator economy.

Criou mercado novo

O serviço de agenciamento de carreiras de criadores de conteúdo, hoje algo corriqueiro, era algo incipiente em 2017, quando a Mynd nasceu. Cantores, artistas, modelos, jogadores de futebol, sempre tiveram seus agentes, responsáveis por vender shows, negociar contratos para novelas e desfiles, acordos com os clubes. Mas o relacionamento com anunciantes era ainda um serviço pouco desenvolvido e restrito às "celebridades" - termo que, aliás, caiu em desuso.

"Eles juntaram essas duas habilidades da Preta: de descobrir o talento e de conectar isso com o mercado em forma de negócio. Isso também trouxe essa característica pra Mynd de ter talentos muito grandes, talentos que foram impulsionados por estarem dentro da Mynd", explica Rafaela.

Preta já havia tido uma experiência no mercado publicitário nos anos 1990, no começo da vida adulta, quando foi redatora da equipe de atendimento da DM9 e trabalhou diretamente com Nizan Guanaes. "Foram anos e anos trabalhando em uma das agências mais importantes do mercado. Sempre aprendi que minha opinião, mesmo sendo estagiária, era algo muito valioso, que eu deveria me expressar? e tive este espaço, sempre mostrando a minha opinião. Eu era ousada, aprendi que a ousadia me levaria longe", ela contou em uma entrevista ao site PropMark.

O encontro com Fátima, então na Vevo, se deu quando os empresários da artista, Marcello Azevedo e Malu Barbosa, pediram ajuda para vender o Bloco da Preta. A relação foi se estreitando até a reunião com Trident, quando Preta demonstrou aquilo que viria ser um negócio: a curadoria de talentos para campanhas com marcas. "Ela sempre esteve muito presente, ajudava a criar projetos, pensar em curadoria e quem chamar para participar dos projetos. Ela tinha muito conhecimento sobre as pessoas do mercado, então entendia quem se conectaria com a marca sem parecer fake, sendo o mais orgânico possível", diz Fátima.

A empresária já havia criado a Spark, ainda uma das gigantes do setor, e se encantou com as possibilidades que Preta trazia ao negócio. "Ela foi precursora de uso de redes sociais, como o Twitter, Instagram, tinha muita noção, muitos seguidores, conhecia todo mundo, já tinha essa expertise de lançar muitos nomes, me apresentou a Tainá Rogê, a Pabllo Vittar. Naquela época isso já era muito disruptivo, você ter uma agência com alguém que conhecia profundamente e vivenciava as redes sociais", continua a sócia da Mynd.

Pabllo, que havia acabado de lançar seu primeiro álbum depois de integrar a banda do programa Amor & Sexo, da Globo, foi a primeira agenciada. Uma aposta certeira e ousada, já que Pabllo é uma drag queen nordestina que vivia no interior de Minas Gerais.

"A Preta começou a dar voz para quem não tinha voz. Ela era inteligente, generosa, queria dar espaço para quem sentiu as mesmas dores que ela. Isso é muito generoso. Não foi à toa que a Mynd trouxe a diversidade para a publicidade de uma forma tão potente. Deu voz pras pessoas trans, pretos, PCDs, pessoas que sofreram um pouco do que ela sofreu", comenta Talita Rock, diretora artística da agência Suba.

Inclusão

Para ela, a maior revolução promovida por Preta foi o impulso dado a pessoas que não se encaixavam no estereótipo de "celebridade", portanto não tinham acesso ao mercado publicitário, e passaram a ser desejadas pelas marcas.

"Hoje você vê muito mais inclusão, as marcas olhando para esse público. O papel dela foi transformador, disruptivo. Era um mercado fechado de celebridades globais, e hoje a gente tem milhares de criadores que trazem informação, propósito e credibilidade. Acho que ela foi pioneira nisso", prossegue Talita.

"Preta foi muito ativa em suportar talentos - novas celebridades ou nativos digitais - que começaram a encontrar no marketing de influência um caminho para monetização, trazendo a eles a visão do negócio e a responsabilidade que deveriam enxergar na relação com as marcas", analisa Rafael Coca, co-CEO da Spark.

Preta, desde a criação da agência, sugeriu que um dos pilares da cultura da Mynd fosse ao menos 50% de pessoas pretas nos mais diversos cargos. Ela entendia que a falta de representatividade dentro das agências acarretava erros de curadoria nas campanhas. Dizia que todos precisavam ter essa visão para ajudar a dialogar e entender o que a marca e os projetos queriam passar.

Fátima conta que antes mesmo do início da montagem do casting as primeiras contratações já tinham como norte a diversidade. "Todos que chegavam para serem agenciados se sentiam incluídos, porque viam as pessoas lá dentro e entendiam que esse era um pilar verdadeiro da empresa. Ela foi esse pilar principal que me ajudou na construção desse propósito e tinha muito orgulho de tudo o que estávamos construindo."

"A gente brinca que a pessoa saía do BBB, abraçava o Tadeu [Schmidt], a família e alguém da Mynd", diz Rafaela. O trabalho de prospecção de Preta era tão intenso que, durante o BBB20, ela fez uma live para os confinados e disse que estava torcendo por Thelminha. A participante só saberia depois de ganhar o BBB que era um aviso discreto de que ela já era agenciada pela Mynd.

No ano seguinte, Gil do Vigor, outra estrela revelada pelo BBB, assinaria com a Mynd para se tornar campeão em contratos publicitários no país. Por isso, em 2024, quando a Globo criou sua própria agência, a Viu Hub, e levou a estrela para seu casting, a notícia correu o país.

A Mynd foi pioneira, mostrou caminhos, e foi seguida. "Os grandes nomes entrarem nesse jogo deu visibilidade muito grande para o mercado. Isso cria modelo de negócio, as pessoas passam a olhar para sistematização, melhores práticas. No início, cada um vai fazendo do jeito que sabe, mas quando tem um que se destaca, todo mundo passa a tratar aquilo como referência", avalia Danilo.

Para Rafaela, da Youpix, o setor de marketing de influência vive constante evolução e a empresa de Preta Gil segue sendo relevante porque aprendeu com seus fundadores e hoje consegue se reinventar sem depender deles. "Eles foram hábeis em entender o papel da Preta e transformar isso na maneira como a empresa opera. Aprendeu com ela a replica, transformando isso em operação, processo, treinando o time para ter olhar dela".

Ao transformar seu dom de conexão em estratégia, Preta Gil abriu caminhos para vozes antes ignoradas e moldou uma nova lógica de poder nas redes. A revolução que começou numa reunião de campanha em 2017 hoje ecoa em campanhas mais diversas, criadores mais preparados e um mercado mais atento a autenticidade, propósito e inclusão.