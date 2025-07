Amanda Klein: Governo pede aos EUA extensão de prazo e exclusão de setores

O governo Lula pediu aos Estados Unidos a extensão do prazo para as medidas tarifárias impostas pelo presidente Donald Trump e a exclusão de alguns setores sensíveis na taxação, afirmou a apresentadora Amanda Klein no Mercado Aberto de hoje.

Geraldo Alckmin informou à imprensa que conversou no sábado por 50 minutos com o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, próximo a Trump e alguém do primeiro escalão.

Ele não informou o teor da conversa, mas segundo apurei, o Brasil já havia pedido, em reuniões técnicas, o adiamento da entrada em vigor da tarifa de 50%. E, desde já, a exclusão de setores sensíveis, como suco de laranja, café, frutas, pescados e a Embraer.

Amanda Klein

A apresentadora do UOL, que já havia falado em sua coluna sobre a proposta brasileira de adiamento das tarifas e exclusão de setores, disse que as negociações com os EUA estão acontecendo em nível técnico, empresarial e politico.

As técnicas são negociações de bastidor, que o governo até então não tinha interesse em divulgar à mídia. Nem os próprios empresários e entidades setoriais que se reuniram nos últimos dias foram informados. Mas o próprio ministro Haddad disse, no começo da semana, que o Brasil nunca deixou a mesa de negociação.

Segundo um embaixador a par das conversas, "não se negocia pela mídia. Exige cautela e trabalho de bastidor". Não sabemos se o pedido de Alckmin resultará em adiamento ou exclusão de alguns setores do tarifaço, mas as cartas estão sobre a mesa e o canal, por mais que não seja direto com a Casa Branca, existe e foi aberto desde abril, com mais de 10 reuniões de alto escalão quando o Brasil ainda estava no piso de baixo dos 10%. Parece um sonho perto do atual pesadelo.

Amanda Klein

Para Amanda Klein, no âmbito político, no entanto, Lula ignora os pedidos de setores empresariais e negociadores ao seguir retrucando e ironizando o presidente norte-americano.

Já no front político, quanto mais alta e alardeada for a crítica, melhor. Dos dois lados. Lula disse ontem que Trump não quer conversar e ainda ironizou: "Se ele estiver trucando, vai tomar um seis". Referência a um suposto blefe e deixa no ar a possibilidade de Lula retaliar. O que vai na contramão do que os setores empresariais e negociadores pedem.

Se Lula adotar a lei da reciprocidade, com medidas tarifárias ou não-tarifárias - algumas citadas são quebra de patente de medicamentos, taxação de audiovisual ou big techs - a crise pode escalar ainda mais. E, como se não bastasse, voltou a chamar Trump de "imperador do mundo".

Amanda Klein

Na avaliação da apresentadora, Lula optou pelo caminho de ganhar popularidade com o tema, já que o discurso antiamericano ganhou apoio da população.

É a opção pela popularidade. O discurso nacionalista antiamericano tem colhido apoio na sociedade. Até quando não se sabe. Primeiro, porque o discurso naturalmente se esgarça e segundo, porque os efeitos econômicos virão e são amargos.

Nos Estados Unidos, foi o sub do sub do sub que criticou Alexandre de Moraes em um post nas redes sociais, que foi replicado na rede oficial da embaixada americana no Brasil.

O subsecretário de diplomacia pública, Darren Beattie, afirmou que o ministro é o "coração pulsante do complexo de perseguição e censura contra Jair Bolsonaro". Embora o Brasil não seja prioridade para os Estados Unidos, relações entre países envolvem interesses. E nesse sentido, talvez haja alguma coisa que nós possamos oferecer.

Amanda Klein

Veja a íntegra do programa: