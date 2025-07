Missão do Senado aos EUA terá encontros com congressistas e setor privado

Presidente da missão de senadores que vai aos Estados Unidos negociar o tarifaço, Nelsinho Trad (PSD-MS) tentará demonstrar que a sobretaxa causará inflação nos Estados Unidos.

O que aconteceu

O senador disse que busca "baixar a temperatura". Ele defende uma abordagem técnica e declarou que a relação entre os dois países não pode ser reduzida a "disputas ideológicas". Eles viajam no próximo dia 29.

A forma de sensibilizar o governo americano é mostrar que sua população será penalizada. Ele disse que vai apresentar uma série de dados econômicos revelando o impacto para empresas e a população.

Serão citados prejuízos na Flórida, na Califórnia e no Texas. De acordo com o senador, quase metade dos produtos brasileiros vendidos aos Estados Unidos são para estes destinos. O trio está entre os estados americanos mais populosos e de maior PIB. A Califórnia possui quase 40 milhões de habitantes.

Sozinha, a Califórnia tem um PIB US$ 4,1 trilhões (R$ 22,7 trilhões), superior ao do Japão. O estado seria a quarta economia do mundo caso fosse um país, atrás somente de Alemanha, China e do próprio Estados Unidos.

A argumentação brasileira será amparada numa série de dados. Trad afirmou que serão usados estudos das seguintes entidades:

United States Census Bureau;

Banco Central;

Comex Stat (sistema oficial do comércio exterior brasileiro);

CNI (Confederação Nacional da Indústria);

Fiemg (Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais);

Bancos.

Os números serão expostos para comprovar uma dependência mútua do comércio. O senador mencionou os setores de aviação, máquinas agrícolas, carnes e frutas como os mais afetados pelo tarifaço, previsto para entrar em vigor em 1º de agosto.

O papel do Senado nesse momento é baixar a temperatura e mostrar que a relação entre Brasil e Estados Unidos não pode ser reduzida e disputas ideológicas.

Senador Nelsinho Trad

Diálogo com o Congresso dos EUA

O senador não conversou nem pretende se encontrar com Eduardo Bolsonaro (PL-SP). O deputado afirma que o tarifaço é resultado de sua articulação e exige anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), seu pai, em troca de trabalhar pelo fim do tarifaço.

Trad declarou que a agenda da missão é com parlamentares. Ele disse que congressistas estão sendo procurados e que a embaixada do Brasil em Washington está auxiliando nos contatos.

Também há pedido de reuniões com representantes do setor produtivo. Nestes encontros serão buscadas convergências de interesses econômicos e compromissos de cooperação.

A preparação da missão foi alinhada com o governo brasileiro. Houve uma reunião com a secretária de Comércio Exterior, Tatiana Prazeres, e apoio do vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), que está à frente do grupo de trabalho que tenta encontrar soluções para o impasse.

O caminho escolhido foi institucional e não político. A família Bolsonaro tem pregado que só haverá negociação por parte de Donald Trump se o STF se comprometer a não punir Jair Bolsonaro.

A missão de senadores foi atacada por Eduardo Bolsonaro. O deputado declarou que não autoriza o grupo de oito parlamentares a tratar do assunto. Ele acrescentou que conversará com congressistas americanos para que as demandas dos senadores não sejam atendidas.

Eduardo chegou a criticar dois ex-ministros de seu pai. De acordo com o deputado, os senadores Marcos Pontes (PL-SP) e Tereza Cristina (PP-MS) não têm autoridade para tratar de tarifaço com o governo americano.