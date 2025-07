Petróleo e IR: de onde virão os R$ 20,6 bilhões liberados do Orçamento

A revisão do Orçamento considera a melhora das previsões de arrecadação, impulsionadas pelos maiores ganhos esperados com o Imposto de Renda, o fim do Perse e a receita extra obtida com a venda do petróleo extraído do pré-sal.

A equipe econômica do governo federal anunciou a liberação de R$ 20,6 bilhões do Orçamento de 2025. Apresentado com o Relatório Bimestral de Receitas e Despesas, o valor diminui as restrições impostas de R$ 31,3 bilhões para R$ 10,7 bilhões.

Excedentes de petróleo

Projeção para exploração de recursos naturais cresce R$ 17,9 bilhões. A evolução considera o aumento das expectativas de R$ 122,3 bilhões para R$ 140,2 bilhões. A variação foi resultado de melhores perspectivas de arrecadação a partir da exploração de petróleo.

Volumes extras de petróleo pertencentes à União contribuem. Os excedentes são relacionados a áreas do pré-sal, que tiveram a comercialização autorizada por lei aprovada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva neste mês. A expectativa é que a medida gere R$ 14,8 bilhões em receitas extras.

Distribuição dos royalties do pré-sal renderá R$ 3,4 bilhões. Conforme o relatório, a estimativa corresponde ao aumento da produção e do número de cargas previstas pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) para comercialização do petróleo. No Campo de Jubarte, localizado na costa do Espírito Santo, o AIP (Acordo de Individualização da Produção) a ser assinado neste trimestre resultará em uma arrecadação adicional de R$ 1,7 bilhão.

Apesar da recente tendência de queda no valor de referência do barril de petróleo, o efeito final combinado desses fatores gerou ampliação na expectativa de ingressos desta receita para o ano de 2025.

Relatório Bimestral de Receitas e Despesas

Outras fontes de receita

Arrecadação de impostos foi maior que o esperado. Em coletiva para explicar as novas projeções, os integrantes da equipe econômica destacaram a melhora das expectativas arrecadatórias. "Nós observamos nos últimos meses, especialmente em maio e junho, um aumento da arrecadação em um ritmo maior do que o visto no início do ano", afirma Dario Durigan, secretário-executivo do Ministério da Fazenda.

Fim do Perse tem impacto positivo nas perspectivas para 2025. Os pagamentos para o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos foram interrompidos em março e já se refletem na atualização. Robinson Barreirinhas, secretário da Receita Federal, explica que foi adotada "cautela" no relatório anterior para garantir as expectativas. "Tivemos várias reuniões com o setor para demonstrar que, de fato, aquela nossa projeção do atingimento do limite do Perse, de R$ 15 bilhões, tinha sido concretizada."

Fundos fechados de "super-ricos" também aliviam as contas públicas. A avaliação considera que a tributação adotada em 2023 segue forte e não resultou na fuga de capitais e representa um crescimento duradouro. "Tudo isso, conjuntamente, aponta para um resultado positivo muito forte e permite essa projeção até o final do exercício", disse Barreirinhas.

Apesar da redução na projeção do IOF, nós tivemos um comportamento positivo em praticamente todas as rubricas arrecadatórias da Receita Federal.

Robinson Barreirinhas, secretário da Receita Federal

IOF

Arrecadação com as alíquotas de IOF será R$ 10,2 bilhões menor. A revisão de R$ 93,4 bilhões para R$ 83,2 bilhões surge em meio à repercussão negativa do anúncio realizado em maio. O cenário resultou na manutenção da isenção das alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras para investimentos de fundos nacionais no exterior.

No relatório anterior, foi divulgada uma projeção de R$ 18,6 bilhões de [aumento da] arrecadação com o IOF e agora estamos reduzindo esse valor para R$ 8,4 bilhões [no período entre julho e dezembro deste ano].

Clayton Luiz Montes, secretário de Orçamento Federal

Demais alterações permanecem em vigor após determinação do STF. O decreto que elevou o IOF chegou a ser derrubado pelo Congresso, mas o governo conseguiu reverter a situação na Suprema Corte. A vitória do governo foi determinada em decisão do ministro Alexandre de Moraes. No veredito, ele apenas manteve suspensas as chamadas operações de "risco sacado".

Revisão do Orçamento

Revisão é motivada por aumento da arrecadação prevista. Mesmo diante do alívio no valor total dos contingenciamentos, o governo elevou a dimensão dos bloqueios de R$ 10,6 bilhões para R$ 10,7 bilhões. A especificação dos órgãos impactados será apresentada pelo Ministério do Planejamento na próxima semana.

Receitas primárias projetadas para 2025 cresceram R$ 25,4 bilhões. O aumento é justificado pela evolução da arrecadação com os impostos e contribuições sob administração da Receita Federal e do Ministério da Fazenda. O resultado é originado pela estimativa de arrecadação R$ 12,2 bilhões superior com o Imposto de Renda.