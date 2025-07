Mineração pode sofrer impacto de até US$ 1 bilhão por ano com tarifaço

O setor de mineração avalia que o impacto da tarifa de 50% que pode ser cobrada dos produtos brasileiros importados dos EUA a partir de 1 de agosto pode chegar a US$ 1 bilhão por ano. A análise é do Ibram (Instituto Brasileiro de Mineração), que manifestou preocupação com a possibilidade de o Brasil retaliar os Estados Unidos, o que poderia provocar um efeito cascata em toda a balança comercial.

O que aconteceu

US$ 1 bilhão a mais por ano. A estimativa feita pela entidade, que tem Raul Jungmann como diretor-presidente, é por conta da possível taxação de equipamentos pesados, como caminhões e escavadeiras, essenciais para a operação do setor. O valor comprometeria ainda mais a competitividade da mineração nacional.

Mineração representou 47% de todas as exportações brasileiras no ano passado. Conforme a entidade, o saldo foi de US$ 34,95 bilhões. Os principais produtos brasileiros exportados para os EUA, como pedras ornamentais, minério de ferro, ouro semimanufaturado e nióbio, são os mais afetados pelas novas tarifas. Em 2024, o Brasil exportou cerca de 4 milhões de toneladas de minérios para os EUA, representando aproximadamente US$ 1,5 bilhão em transações.

Reciprocidade pode ser um problema. Em reunião com o vice-presidente Geraldo Alckmin, Jungmann expôs que a possibilidade de que, se o Brasil retaliar os EUA com tarifas, a possibilidade de afetar negativamente a própria balança comercial brasileira é grande. O país, segundo o Ibram, importa minerais em grande parte dos Estados Unidos, o que destaca a interdependência comercial entre os dois países.