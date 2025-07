Pelo menos 10 mil empresas podem ser afetadas por tarifaço, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que mais de 10 mil empresas brasileiras podem ser diretamente afetadas pela tarifa de 50% determinada aos produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos. A afirmação foi durante uma entrevista à rádio Itatiaia.

O que aconteceu

Pelo menos 10 mil empresas podem ser diretamente afetadas pelo tarifaço. A estimativa feita pelo ministro considera a possível consequência se a tarifa começar a valer de fato em 1 de agosto. "Os 340 milhões de americanos também serão afetados, porque vão pagar mais caro pelo café, suco de laranja, carne", disse.

Número coincide com estimativa feita pela Amcham Brasil. A Câmara Americana de Comércio para o Brasil também avalia que o tarifaço pode ser prejudicial para os americanos, que vão enfrentar aumento de preços em diversos produtos. Um estudo feito pela UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) aponta que os EUA podem registrar queda de até 0,37% por causa das barreiras tarifárias —não apenas contra o Brasil.

Vias de negociação ainda estão entre técnicos. Haddad disse que não houve uma conversa oficial entre secretários de estado com os EUA, e voltou a culpar a direita por "impedir" o início das conversas. "Eu já disse e repito que nós não vamos sair da mesa de negociação. Se a nossa contraparte não quer se sentar à mesa, é um outro problema. E se há interesses de extremistas brasileiros que estão concorrendo contra os interesses nacionais, nós temos que administrar isso, internamente", afirmou.

Governadores aliados deveriam fazer uma interlocução para "sensibilizar os personagens" a desimpedir as negociações. Haddad não nomeou diretamente Eduardo Bolsonaro (PL), que está nos Estados Unidos, e se referiu algumas vezes à "família Bolsonaro". O ministro da Fazenda também afirmou que aceita sugestões dos estados. "Todas as medidas são bem vindas, e é bom quando o governador manifesta interesse. Até outro dia, eles estavam fazendo coro com o governo dos Estados Unidos. O fato de que eles estão preocupados nos ajuda, une o país em torno de um objetivo", ponderou.

Governo estuda plano de contingência à tarifa, inclusive linhas de crédito. Haddad afirmou que o planejamento será apresentado ao presidente Lula (PT) na próxima semana. Hoje, ministros que fazem parte do comitê criado para avaliar o tarifaço receberam um relatório com todos os possíveis prejuízos.

"Eu acho que tem a ver com o Pix". Apesar de achar estranha a "implicância", Haddad considera que o método de pagamento é um ativo brasileiro, e que o Pix tem potencial para crescimento para tornar mais baratas as operações financeiras, e que isso pode ter irritado Donald Trump e também motivado o tarifaço.