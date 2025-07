Mais quatro países retiram embargo e voltam a comprar frango brasileiro

Mais quatro países suspenderam as restrições à importação de carne de frango brasileira após a confirmação de um foco de gripe aviária no município de Montenegro (RS), em maio. A informação foi atualizada pelo Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) hoje. Ao todo, 34 nações voltaram a comprar o produto brasileiro, e oito ainda mantêm os embargos.

O que aconteceu

Kuwait, Bahrein, Albânia e Turquia voltaram a permitir a entrada do produto brasileiro. Com isso, 34 países já removeram totalmente as barreiras à exportação de carne de aves do Brasil, conforme balanço atualizado pelo Mapa.

Oito países mantêm a suspensão total das importações. Entre eles China, União Europeia, Canadá e Chile. Outros 12 impuseram restrições apenas ao estado do Rio Grande do Sul, e há ainda casos de suspensão limitada a municípios específicos ou regiões delimitadas.

Medidas fazem parte de estratégia de apenas restringir o comércio na área afetada. De acordo com o OMSA (Código Terrestre da Organização Mundial de Saúde Animal, na tradução livre), a ideia é tomar as decisões sem afetar toda a produção nacional.

Foco de influenza aviária foi detectado em uma granja em Montenegro (RS), a cerca de 70 km de Porto Alegre. A empresa responsável notificou mortes de aves em 11 de maio. No dia seguinte, equipes do governo estadual atenderam à suspeita e interditaram o local. A confirmação da doença veio em 15 de maio, por meio de relatório técnico preliminar.

No local havia 17 mil aves divididas em dois galpões. 15.650 galinhas foram encontradas mortas. Outras 1358 aves foram sacrificadas. Uma área em um raio de 10 km foi isolada ao redor da granja.

Foi o primeiro registro do vírus na avicultura brasileira. Antes, a gripe aviária já havia sido detectada em animais silvestres ou em produções domésticas.