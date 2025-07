Brasil precisa transformar bravata de Trump em bom senso, diz professor

A missão mais importante do governo federal em relação ao tarifaço imposto por Donald Trump é transformar o discurso do presidente dos EUA em bom senso, afirmou Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), em entrevista ao UOL News hoje.

Ontem, sem citar o Brasil, Trump afirmou que a taxa extra de 50% se aplica a países com os quais os EUA "não têm se dado muito bem".

Quando olhamos para isso, a tarefa número 1 do Brasil é ver como transformaremos bravata em bom senso, preservando ao máximo possível os interesses nacionais.

Quais são os limites nesse processo? O primeiro é proteger uma espécie de linha vermelha daquilo que é uma ingerência direta nos assuntos internos do Brasil. Isso é inadmissível. Não tentaremos, por exemplo, entrar nos EUA e dizer se a Suprema Corte está correta em dizer que Trump pode agir da forma como quiser que não será punido.

Os países entenderam que não se envolve naquilo que se chama de ingerência nos assuntos internos dos outros. Relações comerciais são outra coisa. Precisamos traçar uma linha vermelha entre o que é essa ingerência política daquilo que é uma relação comercial. Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM

Trevisan alertou que, apesar das críticas globais ao tarifaço, Trump está ganhando o braço de ferro com o mercado internacional.

De modo nenhum Trump parece que transigirá nesse aspecto. De alguma forma ele estabeleceu essa questão exatamente para efeito de demonstração e mostrar aos outros países até onde ele pode ir.

Ao olhar para fora com um pouco de frieza, a linha Trump de ação está se saindo bem. Temos que reconhecer isso. Não adianta agirmos sobre aquilo que gostaríamos, mas sim olhar para isso como ela é.

Ao contrário dos votos na OMC [Organização Mundial do Comércio] para o Brasil, a União Europeia segue os limites do Japão e pleiteará a mesma coisa, já aceitando os 15%. Precisamos ficar assustados . Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM

