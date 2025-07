Receita arrecadou R$ 1,44 trilhão no 1º semestre, recorde em 30 anos

A arrecadação federal de impostos e contribuições totalizou R$ 1,4 trilhão no primeiro semestre de 2025, mostram dados apresentados hoje pela Receita Federal. O valor corresponde ao maior volume de toda a série histórica, iniciada em 1995, para o período.

Quanto foi arrecadado

Arrecadação foi a maior da história para o primeiro semestre. O total obtido com impostos e contribuições supera o resultado do ano passado (R$ 1,38 trilhão) e se consolida como o maior dede 1995 para o acumulado dos seis primeiros meses do ano.

Somente no mês de junho, a arrecadação somou R$ 234,6 bilhões. O resultado também é o melhor da história para o mês. No mesmo período do ano passado, o governo embolsou R$ 220 bilhões em impostos e contribuições.

Desempenhos superam a inflação nos dois períodos. Segundo a Receita, a arrecadação do primeiro semestre representa uma alta real (acima da inflação) de 4,4% Já no mês, o total é 6,6% superior ao IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

Total arrecadado aumenta pelo quarto ano consecutivo. A última redução do volume de impostos e contribuições do primeiro semestre ocorreu em 2020, ano marcado pelos efeitos da pandemia do novo coronavírus. Na ocasião, a arrecadação de R$ 913,1 bilhões foi 14,7% menor do que a registrada no ano anterior (R$ 1,07 trilhão).

Por que a arrecadação aumentou

Receita atribui arrecadação recorde a alguns fatores. Segundo o Fisco, os resultados podem ser explicados pelo desempenho macroeconômico positivo. Contribuem para a análise o aumento das vendas e bens (+1,05%) e serviços (+2,5%), a evolução da massa salarial (+12,2%) e o valor em dólar das exportações (+8,1%).

Aumento do IOF rendeu R$ 8 bilhões aos cofres públicos em junho. A cifra representa um representando crescimento real de 38,83%. Segundo a Receita, o resultado pode ser justificado pelas operações relativas à saída de moeda estrangeira e pelas operações de crédito destinadas a pessoas jurídicas, especialmente após as alterações na legislação sobre o tributo.