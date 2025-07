Em ritmo de espera, governo Lula não mostra avanço em conversas com EUA

Do UOL, em Brasília

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) não mostrou avanços na negociação com os Estados Unidos sobre o tarifaço, previsto para a semana que vem.

O que aconteceu

Segundo Alckmin, as negociações seguem no "diálogo". Em coletiva hoje, ele não indicou quais caminhos o governo brasileiro pretende tomar, mas disse que "existe uma pauta muito longa a ser explorada e avançada" e que as conversas têm sido "reservadas".

No sábado, Alckmin conversou com o secretário de comércio dos EUA, Howard Lutnick. "Uma conversa longa, importante, colocando todos os pontos, e destacando o interesse do Brasil na negociação", disse o vice-presidente, mas sem revelar resultados práticos.

"O Brasil nunca saiu da mesa de negociação. Não criamos este problema, mas queremos resolver", disse Alckmin. Segundo ele, um dos pedidos ao secretário foi para "não ter contaminação política, ideológica e focar na solução econômica".

As tarifas de 50% sobre produtos brasileiros entram em vigor em 1º de agosto. Segundo a Folha de S. Paulo, o governo dos EUA sinalizou ao governo brasileiro que as tratativas só devem caminhar a partir de uma autorização do presidente Donald Trump para a abertura de canal oficial de diálogo.

Estender o prazo é uma demanda do setor produtivo. Em reuniões com o governo, empresários e entidades afirmaram que o prazo era "inexequível" e sugeriram um adiamento de pelo menos 90 dias, para intensificar as negociações.

Pelo menos 10 mil empresas brasileiras podem ser diretamente afetadas pelo tarifaço, segundo o Ministério da Fazenda. "Os 340 milhões de americanos também serão afetados, porque vão pagar mais caro pelo café, suco de laranja, carne", afirmou o ministro Fernando Haddad em entrevista hoje.

Para aliviar, o Brasil propôs excluir do tarifaço os setores mais sensíveis ao aumento da taxação. Entre eles estão: aço, alumínio, pescados, fruta, carne, suco de laranja, e a Embraer.

As vias de negociação ainda estão entre técnicos. Haddad disse que não houve uma conversa oficial entre secretários de estado com os EUA, e voltou a culpar a direita por "impedir" o início das conversas.

O governo tem insistido que a decisão foi política e que as justificativas econômicas apresentadas por Trump não se sustentam. Um relatório publicado na semana passada pela Amcham Brasil revela que o superávit comercial dos Estados Unidos em relação ao Brasil alcançou US$ 1,7 bilhão neste ano.

Empresários norte-americanos também têm reclamado das tarifas. A maior entidade de empresários do mundo, a Câmara de Comércio dos Estados Unidos, se uniu à AmCham Brasil para pedir o fim das tarifas. A instituição tem hoje quase 3 milhões de associados e é um dos principais grupos de lobby do setor privado no país.