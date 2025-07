Diretor do Brasil no FMI: Tarifaço pode ter efeito desinflacionário no país

As tarifas impostas pelos Estados Unidos podem resultar em um efeito desinflacionário na economia do Brasil, mas o cenário ainda é bastante incerto, analisou André Roncaglia, diretor-executivo do Brasil no FMI, em entrevista ao Mercado Aberto de hoje.

Um outro efeito das nossas estimativas é que é possível que haja algum efeito positivo sobre a inflação. Como a gente já tem uma paralisação de exportações de alguns setores pela incerteza vigente, é possível que haja alguma pressão desinflacionária nesses setores aqui dentro da economia.

Mas repito, isso tudo ainda é muito incerto, porque a gente precisa saber exatamente qual medida vai ser tomada para poder fazer esses cálculos adequadamente.

André Roncaglia

O governo brasileiro usou a principal reunião da OMC (Organização Mundial do Comércio) para criticar as tarifas impostas por Donald Trump e ganhou o apoio de cerca de 40 governos, incluindo Rússia, Índia, China, UE e Canadá.

Já a diplomacia americana rebateu e indicou que seriam os demais países que não estariam cumprindo as regras internacionais do comércio e que as ações de Trump visam apenas "reverter a situação".

Apesar da preocupação com o tarifaço anunciado pelos Estados Unidos, o impacto sobre o crescimento da economia brasileira deve ser limitado, ao menos neste ano, segundo estimativa de André Roncaglia.

A boa notícia é que vai ter algum efeito. Eu acho que para 2025 o efeito é limitado, porque vai pegar apenas a última terça-parte do ano, a partir de agosto até dezembro. Então, as nossas estimativas aqui é que seja na casa dos decimais.

Então, não vai ser nada grande para esse ano, mas para o ano que vem, a depender da capacidade de redistribuição e reorganização do comércio exterior brasileiro, aí sim a gente pode ter um impacto um pouco maior, possivelmente.

Eu acho que ainda vai ser na casa dos decimais, com base nas informações que a gente tem, de novo, tem muita incerteza ainda nisso, mas também é um efeito limitado.

Então, esse ano deve ficar em torno de 0,1, 0,2 pontos percentuais, se tiver esse efeito, e para o ano que vem, possivelmente, ali na casa do 0,3, 0,4 pontos percentuais em termos de crescimento.

André Roncaglia

O Mercado Aberto vai ao ar de segunda a sexta-feira no UOL às 8h, com apresentação de Amanda Klein, antecipando os principais movimentos do mercado financeiro.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: