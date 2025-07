Conta de água: gestão Tarcísio anuncia ampliação de descontos a baixa renda

Do UOL, em São Paulo

O governo Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) anunciou hoje uma mudança no programa que reduz a conta de água e esgoto, para ampliar o desconto a famílias de baixa renda atendidas pela Sabesp.

O que aconteceu

Programa Tarifa Social Paulista prevê faixas de desconto que vão de 50% a 78% do valor da conta. A tarifa social já existe atualmente, mas a novidade da iniciativa anunciada hoje é a inclusão de uma nova categoria para conseguir desconto.

Programa vai atender três categorias de famílias de baixa renda:

Vulnerável: garante 78% de desconto para famílias cadastradas no CadÚnico com renda per capita de até um quarto do salário mínimo;

garante 78% de desconto para famílias cadastradas no CadÚnico com renda per capita de até um quarto do salário mínimo; Social I: prevê 72% de desconto para famílias com renda per capita de meio salário mínimo registradas no CadÚnico;

prevê 72% de desconto para famílias com renda per capita de meio salário mínimo registradas no CadÚnico; Social II: 50% de desconto aplicável ao consumo de até 15 metros cúbicos, por 24 meses contados da ligação de água e esgoto.

A categoria Social II foi criada para famílias que moram em núcleos urbanos informais passíveis de regularização. O modelo anterior contava com duas faixas: vulnerável e social. Durante o período do desconto para o grupo Social II, o programa pretende estimular que essas pessoas se cadastrem no CadÚnico para obter descontos ainda maiores, de 72% ou 78%.

Anúncio sobre descontos foi feito em evento que marcou um ano de privatização da Sabesp. "O programa é o maior e melhor de tarifa social de saneamento do Brasil, porque tem uma estrutura que vai além da exigência federal e leva em conta a realidade social de São Paulo", afirmou a secretaria estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Rezende.

Programa também prevê um período de transição para os beneficiários que perderem elegibilidade ao benefício:

Nos três primeiros meses após a perda da elegibilidade, o usuário será notificado da perda, mas terá o desconto mantido;

Nos três meses seguintes, serão aplicados descontos progressivos de 50%, por três meses;

Depois, serão 25% de desconto, o que totalizará 9 meses de transição para as tarifas Vulnerável e Social I.

Para a Social II, serão três meses de notificação e três meses com desconto de 25%, totalizando seis meses de transição;

Usuários que participavam de programas da Sabesp que davam descontos temporários seguirão recebendo a redução por mais 18 meses e serão estimulados a fazer o cadastro no CadÚnico para se enquadrarem no novo programa.

A Sabesp foi vendida no ano passado por R$ 14,8 bilhões, ao grupo Equatorial. O governo do Estado se desfez de 32% das ações que tinha na companhia, deixando de ser acionista majoritário da empresa, a maior do setor de saneamento na América Latina. A desestatização da Sabesp foi promessa de campanha de Tarcísio.