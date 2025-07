Governo estuda se limitará juros do consignado privado, diz Haddad

O governo está fazendo um balanço dos primeiros meses do programa Crédito do Trabalhador, que usa parte do FGTS como garantia, para avaliar se irá impor um limite aos juros. "Vamos acompanhar a evolução do programa, e aí essas duas questões, [uso do] FGTS e [se haverá] teto, a gente discute a partir deste aprendizado", afirmou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em entrevista ao canal Nath Finanças do YouTube. O vídeo foi gravado na última sexta-feira e divulgado na noite de ontem.

Teto ao consignado no Crédito do Trabalhador

O governo analisa os primeiros meses do programa para ver se irá criar um teto para a taxa de juros cobrada pelas instituições financeiras. A taxa média de juros do consignado privado é de 55,6% ao ano, segundo dados do Banco Central.

Essas duas perguntas ficaram de aguardar os primeiros meses do programa pra gente poder responder. Se tiver muita concorrência, faz sentido ter um teto como tem no consignado do INSS e como tem no consignado do servidor público?

Fernando Haddad, ministro da Fazenda, em entrevista ao canal Nath Finanças

Tem variáveis que não se aplicam ao aposentado e ao servidor público. Então, o que se convencionou seis meses atrás? Vamos soltar o programa, vamos acompanhar a evolução do programa, e aí essas duas questões, FGTS e teto, a gente discute a partir deste aprendizado. Então, nós estamos na fase de aprendizado, mas não estou falando que é uma coisa que vai acontecer daqui três anos, estou falando que é uma coisa que vai acontecer daqui três meses.

Funcionários registrados sob o regime da CLT podem acessar essa nova linha de crédito, criada pelo governo federal como uma alternativa para facilitar o acesso ao financiamento. A solicitação é feita exclusivamente pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou diretamente por meio de bancos e instituições financeiras autorizadas.

No entanto, o endividamento preocupa empregadores. Em maio, a Abras (Associação Brasileira de Supermercados) sinalizou preocupação com os juros praticados no consignado privado e com o aumento do endividamento dos trabalhadores. Já é possível fazer a portabilidade entre empréstimos tomados na modalidade antiga do consignado privado podem ser trocados por novos, mais vantajosos, de outros bancos.

Governo Bolsonaro deixou de arrecadar R$ 40 bilhões sem regulamentação de bets

Segundo Haddad, cerca de R$ 40 bilhões saíram do Brasil sem nenhuma taxação. Isso porque, até então, não havia regulamentação ou cobrança do mercado de apostas esportivas, as bets.

Herdamos o caos. O Bolsonaro perdeu no mínimo R$ 40 bilhões de impostos que deveriam ter sido cobrados foram dados para as bets que mandaram esse dinheiro para fora do Brasil.