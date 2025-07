Dólar e Bolsa abrem em queda com balanços, cenário fiscal e Trump no radar

O dólar e a Bolsa de Valores abriram em queda hoje, em mais um dia de cautela nos mercados, com investidores digerindo os balanços de gigantes como Alphabet e Tesla, a sinalização de melhora no cenário fiscal brasileiro e o novo acordo comercial anunciado por Donald Trump entre Estados Unidos e Japão. Já a falta de avanços nas negociações sobre o tarifaço de 50% dos EUA mantém o mercado em compasso de espera em relação ao Brasil.

O que está acontecendo

Às 10h10, o dólar recuava 0,10%, vendido a R$ 5,561. Ontem, a moeda norte-americana fechou o dia praticamente estável, com leve avanço de 0,04%, a R$ 5,567. O dólar turismo, no mesmo horário, tinha uma alta tímida de 0,07%, vendido a R$ 5,782.

Ibovespa abre estável. O principal índice acionário da Bolsa de Valores fechou o dia de ontem próximo da estabilidade, mas com leve queda de 0,10%, aos 134.035,72 pontos. A virada aconteceu na última hora das negociações depois de um dia todo em alta, em que chegou a voltar ao patamar de 135 mil pontos.

O dia é de agenda esvaziada, tanto no Brasil quanto no exterior, o que faz o mercado voltar suas atenções para os movimentos de Trump no cenário comercial global. Enquanto avança em acordos com outros países, como o Japão, Trump ainda não sinalizou mudanças na relação com o Brasil, mantendo o impasse sobre o tarifaço de 50% e deixando o mercado em compasso de espera.

Na véspera, Trump anunciou um novo e amplo acordo comercial com o Japão, estimado em US$ 550 bilhões em investimentos japoneses nos Estados Unidos - valor ainda não confirmado por autoridades japonesas. O pacote prevê tarifas de 15% sobre alguns produtos, substituindo a ameaça anterior de tarifas de até 25% a partir de agosto. Também foi acordada a abertura do mercado japonês para automóveis, caminhões, arroz e produtos agrícolas americanos — setores historicamente protegidos no Japão. O anúncio impulsionou a Bolsa de Tóquio, com altas expressivas de ações como Toyota e Nissan.

Balanços e cenário fiscal

As atenções dos mercados nesta quarta se voltam para os balanços de duas gigantes da tecnologia: Alphabet e Tesla. Ambas fazem parte das chamadas "sete magníficas" e a expectativa é alta. A Alphabet deve reportar crescimento robusto nas receitas com publicidade digital e serviços em nuvem, além de novas iniciativas em IA. Já a Tesla enfrentará escrutínio sobre sua margem de lucro e avanços em veículos autônomos, em meio à concorrência global crescente e pressões regulatórias.

Por aqui, o resultado da Weg abre o dia. A fabricante catarinense de equipamentos, encerrou o segundo trimestre de 2025 com lucro líquido de R$ 1,59 bilhão, alta de 10,4% em relação ao mesmo período do ano passado. No acumulado do ano, o lucro já soma R$ 3,14 bilhões, avanço de 13,3% na comparação anual.

Repercussão do relatório de produção da Vale. Nesta terça-feira (22), a companhia também divulgou que a produção de minério de ferro cresceu 3,7% no segundo trimestre, enquanto o preço médio recuou 13,3%.

Governo brasileiro reduz bloqueio e melhora cenário fiscal de 2025. No radar dos investidores hoje também está a notícia de que o governo federal liberará R$ 20,6 bilhões no orçamento de 2025, reduzindo o bloqueio previsto de R$ 31,3 bilhões para apenas R$ 10,7 bilhões. A melhora foi possível graças a receitas extras vindas do aumento do IOF e da antecipação de recursos do pré-sal e dá fôlego para os programas do governo. No entanto, analistas alertam que a folga orçamentária é resultado de receitas não recorrentes: ou seja, não sustentáveis no longo prazo.