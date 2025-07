Exceções, prazo maior e crédito: o que o agro pede na guerra tarifária

Exportadores querem que o governo brasileiro negocie o quanto antes com os EUA as novas regras de taxação. A preocupação dos exportadores aumenta conforme se aproxima o prazo para o início da tarifa americana de 50% sobre produtos brasileiros, em 1º de agosto.

As empresas defendem medidas que incluem exceções para alguns produtos, adiamento do início da tarifa, taxação menor que a de países asiáticos e uma linha de crédito para as empresas afetadas. Veja o que dizem os representantes de alguns setores do agronegócio:

Café

Brasil deve se sentar à mesa de negociação. "O mais importante é sentar para negociar. Estamos entrando na terceira semana [após o anúncio de Donald Trump] e ainda não vimos isso. O vice-presidente Alckmin disse que não foi feito nenhum pedido de postergação ou de redução da tarifa. Ouvir que o governo não apresentou nenhuma proposta é realmente preocupante", diz Eduardo Heron, diretor técnico do Cecafé (Conselho dos Exportadores de Café do Brasil).

Setor estuda propor uma lista de exceções à tarifa. A Cecafé está em contato com a National Coffee Association, entidade que representa o setor nos EUA. Segundo Heron, a associação setorial americana cogita propor ao governo Trump uma lista de exceções à tarifa, com produtos in natura que os americanos não produzem em escala suficiente para suprir a própria demanda, como é o caso do café.

Os EUA são o maior comprador de café do Brasil, são 8 milhões de sacas por ano. Não vai haver de forma imediata um fornecedor substituto para abastecer o mercado americano, e também não consigo transferir 8 milhões de sacas para outros destinos.

Eduardo Heron, diretor técnico do Cecafé (Conselho dos Exportadores de Café do Brasil)

Setor teme que café brasileiro perca mercado no futuro. Mesmo sem conseguir suprir toda a demanda, outros produtores podem aproveitar as incertezas envolvendo a tarifa aos produtos brasileiros. Os cafeicultores brasileiros temem, por exemplo, que uma parte do mercado americano seja ocupado pelo café da Colômbia, hoje tributado em 10%.

Frutas

Setor de frutas defende que alimentos fiquem fora da tarifa. "Defendo a tese de que os alimentos não entrem, principalmente os perecíveis. E que se negocie com outras coisas: papel, celulose, avião, minério. Não podemos tratar alimentos como outras coisas", diz Guilherme Coelho, presidente da Abrafrutas (Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados).

Se tarifa de 50% se mantiver, manga vai estragar no pé. O período de envio de manga do Brasil para os EUA se inicia em agosto. São cerca de 2.500 contêineres enviados em 70 dias. Se a tarifa de 50% se mantiver, não será possível enviar esses produtos para outros mercados em um prazo tão curto, e não será viável nem mesmo concluir a colheita, diz Coelho.

Enxergo as mangas não sendo colhidas, gente demitida e empresas em dificuldades. Vai ter manga estragando no pé. O preço vai baixar tanto que não vai valer a pena. O custo de produção será maior que o preço de venda.

Guilherme Coelho, presidente da Abrafrutas



Setor pede adiamento do início da tarifa. Caso não se chegue a um acordo até o fim do prazo, o setor defende um adiamento de 90 a 120 dias para a implementação da sobretaxa, para que haja mais tempo de negociação.

Pescados

Setor de pescados pede linha de crédito semelhante ao Plano Safra. O setor já solicitou ao governo uma linha de crédito de R$ 900 milhões para ajudar os exportadores a refinanciarem seus estoques. "Queremos um crédito com as mesmas condições do Plano Safra. Nós nunca tivemos nem precisamos de socorro", diz Jairo Gund, diretor-executivo da Abipesca (Associação Brasileira das Indústrias de Pescados)

Setor defende tarifa inferior à aplicada a China, Vietnã e outros concorrentes asiáticos "Senão fica impraticável disputar com eles. A legislação trabalhista desses países tem um custo operacional muito menor. A nossa parte ambiental é muito mais rigorosa. Então esse custo nos deixa menos competitivos. A ponto deles comprarem nossos grãos aqui, engordarem o peixe lá, e venderem no mercado americano mais barato que o nosso", diz Gund.

Setor também pede que o governo busque a reabertura do mercado europeu para o pescado brasileiro. O Brasil não fornece pescado ao mercado europeu desde 2018, devido à não adesão às normas na cadeia da pesca.