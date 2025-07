Acordos dos EUA com Japão e Indonésia dão esperança para o Brasil?

Os acordos recentes firmados pelos Estados Unidos com países asiáticos não abrem caminho para a flexibilização da taxa de 50% imposta sobre todas as exportações brasileiras destinadas aos Estados Unidos a partir de agosto, dizem especialistas ouvidos pelo UOL.

O que aconteceu

Estados Unidos avançam com acordos comerciais. A menos de 10 dias para a entrada em vigor das "tarifas recíprocas" impostas por Donald Trump, o governo americano firmou acordos para reduzir as tarifas impostas contra a importação de produtos com origem no Japão, na Indonésia e nas Filipinas.Os acordos mais recentes reduziram as taxas previamente anunciadas para o Japão (de 25% para 15%), a Indonésia (de 32% para 19%) e as Filipinas (de 20% para 19%).

Acordos não representam um passo atrás de Trump. "À primeira vista, não é possível avaliar que o acordo com o Japão, assim como as negociações com a União Europeia, signifiquem que a administração norte-americana arrefeceu os ânimos e estaria disposta a negociar com todo e qualquer país", avalia Paulo Henon, advogado especialista em negócios internacionais.

No caso do Japão, Ryosei Akazawa, o principal negociador comercial do país, chegou a ir aos EUA oito vezes para rodadas de conversas. Os dois lados descreveram as negociações como tensas, envolvendo o comércio principalmente de partes automotivas e de arroz.

Negociações com o Brasil permanecem inalteradas. A equipe econômica do governo federal afirma que já enviou duas propostas de acordo e aguarda, sem sucesso, por uma resposta da Casa Branca. "Mandamos uma segunda carta proposta na semana passada, em acréscimo à de maio, para a qual nós não obtivemos resposta", afirma o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Não é possível afirmar que Washington estaria disposto a negociar com o Brasil, mesmo após firmar um histórico acordo com o Japão e, eventualmente, com a União Europeia, que já está no horizonte.

Paulo Henon, especialista em negócios internacionais

Acordos firmados envolvem nações com superávit sobre os EUA. Claudio de Moraes, professor de macroeconomia da UFRJ, afirma que os países asiáticos sustentam resultados positivos na relação com os Estados Unidos, ampliando a percepção de uma lógica econômica "questionável" por trás da política comercial de Trump. "Não há nenhuma relação e nenhuma possibilidade de [os acordos recentes] influenciarem a negociação do Brasil", avalia ele.

"Tarifaço" imposto ao Brasil ignora superávit dos EUA. Diferentemente do que acontece com os países asiáticos, a relação comercial de 200 anos favorável aos norte-americanos afasta a percepção de que a taxa de 50% será facilmente revertida. No primeiro semestre de 2025, os EUA venderam R$ 1,7 bilhão a mais do que compraram do Brasil, resultado quase 500% superior ao registrado no mesmo período do ano passado.

Trump levou tarifa contra o Brasil para o campo político. Ao definir a cobrança sobre as exportações brasileiras em 50%, o presidente norte-americano incluiu no debate a ofensiva do STF (Supremo Tribunal Federal) pela regulação das redes sociais e a investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo Luciana Mello, professora de relações internacionais do IBMR, o cenário evidencia que os caminhos para driblar as tarifas podem não passar por um movimento exclusivo do Brasil.

Investigação solicitada por Trump coloca o Brasil na mira. O USTR (Escritório do Representante do Comércio dos EUA) abriu uma apuração para avaliar práticas da economia brasileira consideradas "desleais". Entre os pontos citados, aparecem a utilização de meios de pagamentos eletrônicos, como o Pix, a violação da propriedade intelectual com a venda de produtos falsificados e o privilégio a outros parceiros comerciais.