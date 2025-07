Governo reduz de R$ 31,3 bi para R$ 10,7 bi o congelamento de gastos

A equipe econômica do governo Lula (PT) reduziu em R$ 20,6 bilhões o congelamento orçamentário anunciado em maio, de R$ 31,2 bilhões, para cumprir as normas do arcabouço fiscal. Agora, estão congelados R$ 10,7 bilhões do Orçamento, segundo Relatório de Receitas e Despesas referente ao terceiro bimestre do ano, produzido para auxiliar o governo na execução do Orçamento.

O que aconteceu

Equipe econômica descongelou R$ 20,6 bilhões dos gastos. O anúncio reverteu todo o volume contingenciado há dois meses. O governo, no entanto, manteve bloqueados R$ 10,7 bilhões. Com isso, "houve um aumento de R$ 0,1 bilhão em relação ao 2º bimestre" em razão "do aumento na projeção de despesas obrigatórias sujeitas ao limite", diz trecho do relatório.

Contingenciamento: é feito quando a arrecadação fica abaixo do previsto pelo governo;

é feito quando a arrecadação fica abaixo do previsto pelo governo; Bloqueio: é feito quando os gastos obrigatórios estão acima das projeções.

[Houve] Reversão completa do contingenciamento de R$ 20,7 bilhões em razão do aumento na estimativa da receita líquida de transferências.

Trecho do relatório

Os detalhes da contenção, por órgão, sairá apenas no dia 30. Nessa data, um anexo com as orientações estarão na publicação do Decreto de Programação Orçamentária e Financeira.

Despesas primárias (gastos básicos do governo) nos últimos anos Imagem: Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 3º bimestre de 2025

BTG Pactual previa redução de R$ 15 bilhões do contingenciamento. A estimativa apresentada pelo banco apontava que o corte de despesas passaria a ser de R$ 6 bilhões. Assinado pelo economista Fabio Serrano, o documento atribui a previsão ao aumento da arrecadação tributária e as concessões previstas para os campos de petróleo.

Elevação do IOF contribui para a saúde das contas públicas. O decreto que definiu o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras é um dos pontos que ajudaram a liberar parte do valor contingenciado em maio. A mudança autorizada pelo STF (Supremo Tribunal Federal) resultará em uma arrecadação adicional de R$ 12 bilhões neste ano e de R$ 31,2 bilhões em 2026.

Expectativas apontam para déficit de R$ 72,1 bilhões em 2025. A conta integra a edição mais recente do Prisma Fiscal, relatório do governo federal com expectativas dos analistas de mercado para o Resultado Primário do Governo Central. A atualização de junho é 14,4% menor do que aquela apontada em janeiro (déficit de R$ 84,3 bilhões).

Arcabouço fiscal determina o fim do déficit primário neste ano. A meta definida pela equipe econômica autoriza um intervalo de tolerância de R$ 31 bilhões no volume total de despesas da União, equivalente a 0,25% do PIB (Produto Interno Bruto). Os gastos primários estipulados excluem o valor da dívida pública. Para 2026, é previsto que o governo apresente superávit.