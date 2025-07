Bolsa abre com leve alta, e dólar oscila de olho em Powell e cenário local

A Bolsa de Valores abriu o dia de hoje em alta, enquanto o dólar aparece instável, com investidores atentos às falas de Jerome Powell, ao relatório fiscal brasileiro e às negociações comerciais do governo Trump. Também estão no radar os dados operacionais da Vale e o início da temporada de balanços das empresas.

O que está acontecendo

O dólar abriu o dia em leve alta, mas vem oscilando. Às 10h33, a moeda norte-americana tinha leve alta de 0,06%, vendida a R$ 5,568, depois de operar quase estável, recuar e voltar a subir novamente. Já o dólar turismo, que encerrou o dia de ontem em queda, avança ligeiramente 0,07%, cotado a R$ 5,784.

Divisa fechou o dia de ontem em queda. O dólar terminou a segunda-feira (21) com uma queda de 0,41%, a R$ 5,564. O movimento do câmbio local acompanhou uma queda global da moeda. Mesmo com indicadores econômicos fortes, segundo o Morgan Stanley, o dólar não ganhou força porque os investidores estão cautelosos com as decisões futuras do Fed (Federal Reserve).

O ativo deve ser pressionado hoje pela falas do presidente do Banco Central Americano. O mercado monitora as falas de Jerome Powell, presidente do Fed, apesar de não ter expectativas sobre falas a respeito do futuro dos juros nos Estados Unidos. A autoridade monetária está no período de silêncio antes da próxima reunião, que acontece na semana que vem. Powell, no entanto, vem sofrendo pressões do presidente Donald Trump, que exige não só a volta no corte dos juros, como recentemente passou a especular sua saída da presidência do Fed.

Ibovespa abre em alta. Às 10h27, o principal índice acionário da Bolsa de Valores avançava 0,62%, aos 134.994,95 pontos. O movimento acompanha a alta registrada no pregão de ontem, quando o Ibovespa avançou 0,59%, saindo do patamar de 133 mil pontos para134.166. O índice chegou a subir mais de 1% na máxima do dia, mas perdeu fôlego com o decorrer das negociações.

Gastos do governo estão na agenda de investidores brasileiros. No Brasil, o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do terceiro bimestre deve chamar a atenção, principalmente por conta da manutenção do decreto do aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

A temporada de balanços do segundo trimestre começa a ganhar ritmo. A Neoenergia (NEOE3) abre a agenda nesta terça-feira, após o fechamento da B3, e a Vale (VALE3) divulgará hoje seus dados operacionais, que também devem ser repercutidos pelos agentes financeiros.

Ao longo da semana, outras companhias importantes também apresentarão seus números. A WEG (WEGE3), do setor de bens de capital, publica seus resultados antes da abertura da Bolsa amanhã (23); o Carrefour Brasil (CRFB3), do setor de varejo, divulga após o fechamento. Na quinta-feira (24), será a vez da Multiplan (MULT3), que atua no setor de propriedades comerciais. Já na sexta-feira (25), a Usiminas (USIM5/USIM6), do setor de mineração e siderurgia, revela seus dados antes da abertura do mercado.

Investidores seguem atentos às movimentações do governo Trump na área comercial. Em paralelo, eles aguardam a divulgação de indicadores econômicos ao longo da semana, que antecede as reuniões do Fomc e do Copom.