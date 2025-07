Mercado prevê inflação negativa mês que vem com 'bônus' nas contas de luz

O mercado financeiro atualizou as expectativas para a inflação dos próximos meses e passou a prever uma leve deflação no mês de agosto. A estimativa é justificada pelo pagamento do bônus de R$ 883 milhões nas contas de luz.

O desconto será aplicado diretamente nas contas de clientes residenciais ou rurais que tiveram consumo inferior a 350 kWh em ao menos um mês do ano passado. A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) ainda não divulgou o valor médio dos abatimentos e nem o número de beneficiados.

O que aconteceu

Mercado prevê deflação de 0,04% em agosto. As informações são do último Boletim Focus, publicado ontem. A nova expectativa para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) do próximo mês é 0,31 ponto percentual menor do que a projetada na semana passada (+0,27%). Se confirmado, o resultado vai representar a primeira inflação negativa do Brasil desde agosto do ano passado (-0,02%).

"Bônus" nas contas de luz vai motivar a deflação. O movimento é justificado pelo repasse de R$ 883 milhões do bônus vindo da distribuição do saldo positivo da Hidrelétrica de Itaipu. O valor foi aprovado na semana passada pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). O total supera em 35% o cálculo inicial, que previa o repasse de R$ 656,6 milhões.

Já em setembro, sem esse alívio, o índice ganhará fôlego. Após a variação negativa em agosto, os analistas projetam o avanço de 0,55% dos preços no mês seguinte, com a recomposição do benefício distribuído. A expectativa aparece 0,23 ponto percentual acima da projeção apresentada há uma semana.

O desconto do bônus de Itaipu foi maior do que o projetado, implicando em maior queda da energia elétrica em agosto, com alta equivalente em setembro. Esse efeito tem impacto neutro para a projeção de inflação do ano.

Leonardo Costa, economista do ASA

"Bônus Itaipu"

Benefício vai deixar a conta de luz dos brasileiros mais barata Imagem: Pixabay

Benefício é resultado do desempenho da hidrelétrica. O desconto nas tarifas de energia elétrica será possível porque a Usina de Itaipu registrou um excedente de quase R$ 1,6 bilhão entre receitas e despesas no ano passado. Do total, R$ 365 milhões foram utilizados para quitar o déficit da Conta de Comercialização de Itaipu deste ano e os demais R$ 656,6 milhões serão abatidos das contas de luz.

Ministro de Minas e Energia comemora o resultado. Alexandre Silveira classifica a Usina de Itaipu como um "símbolo de soberania energética e integração regional". "Garantir que o excedente dessa operação chegue ao bolso do consumidor brasileiro é um compromisso com a justiça tarifária e com o fortalecimento do nosso setor elétrico, que é um dos mais limpos e eficientes do mundo", destaca ele.

Descontos serão divulgados até sexta-feira. A data representa o prezo limite para a área técnica da Aneel definir a tarifa bônus que as distribuidoras usarão para calcular a dedução a ser aplicada nas contas de luz. Segundo a reguladora, a instrução ainda depende de informações das distribuidoras e da ENBPar (Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional), responsável pela gestão da Conta de Comercialização da Energia Elétrica de Itaipu.

Distribuição de 2023 foi realizada no mês de janeiro deste ano. O valor foi repassado com atraso após ser aprovado somente em novembro do ano passado. Na ocasião, o bônus reduziu a conta de 78 milhões de consumidores residenciais e rurais com descontos entre R$ 16,66 e R$ 49. Receberam o benefício todos os que tiveram consumo inferior a 350 quilowatts-hora (kWh) em ao menos um mês de 2023.