Não há mercado que supra os EUA em suco de laranja, diz associação

Com as tarifas de exportação impostas ao Brasil pelo presidente Donald Trump, não há um mercado capaz de suprir os Estados Unidos no setor do suco de laranja, nem mesmo a médio prazo, disse Ibiapaba Netto, diretor-executivo da CitrusBR (Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos), em entrevista ao Mercado Aberto de hoje.

É uma questão de respeito institucional, a gente tem que levar a sério essas ameaças e o que a gente tem feito, que é o que está dentro do nosso alcance, é levar para o governo brasileiro quais são as consequências dessa tarifa, que pode ser muito complicada para o setor do suco de laranja.

Os Estados Unidos representam 42% praticamente das exportações brasileiras e não existe um mercado capaz de substituir o mercado americano nem no médio prazo.

Ibiapaba Netto, diretor-executivo da CitrusBR

O Brasil foi o país que recebeu a taxa mais alta dos EUA até agora: de 50%. Trump justificou a medida com o tratamento dado pela Justiça brasileira ao ex-presidente Jair Bolsonaro e com decisões do STF contra big techs norte-americanas.

O diretor da CitrusBR falou que este momento de tensão na economia mundial já era previsto, mas que o melhor caminho para solucionar segue sendo uma negociação diplomática.

Era mais ou menos previsto que essas tensões fossem aumentar um pouco. A gente até comentava na semana em que a gente esteve lá em Brasília com o vice-presidente Alckmin, que é normal. Às vezes, a escalada de piorar antes de melhorar. Existem as retóricas que são feitas para dentro de cada um dos países e existe o que pode ser feito na arena diplomática.

Ainda faltam alguns dias pro 1º de agosto, obviamente a gente não pode nem pensar em não considerar a hipótese de o presidente dos Estados Unidos cumprir da sua palavra.

Então é uma questão bastante delicada para o setor. A gente espera que nos próximos dias, assim como a água encontra sempre o seu caminho, que a diplomacia encontre também o caminho da negociação.

