Importador americano de suco brasileiro vai a corte dos EUA contra tarifaço

Uma distribuidora americana de suco de laranja entrou com uma ação judicial contra a tarifa de 50% determinada pelo pelo presidente dos EUA, Donald Trump, aos produtos brasileiros. A empresa prevê aumento de até US$ 68 milhões em custos anuais, com impacto de até 25% no preço final para o consumidor. A informação foi divulgada pela Bloomberg.

O que aconteceu

Processo foi aberto na sexta-feira (18) na Corte de Comércio Internacional dos EUA. A Johanna Foods, de Nova Jersey, argumenta que os motivos apresentados por Trump para justificar a tarifa —incluindo o apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)— não configuram uma ameaça "inusual e extraordinária" que permita o uso de poderes emergenciais para contornar o Congresso na aplicação de tributos.

Aumento de US$ 68 milhões nos custos anuais. A empresa, que importa suco não concentrado do Brasil, prevê que os consumidores norte-americanos podem ser impactados com preços até 25% mais elevados. "A nova tarifa representa uma ameaça existencial ao negócio", relata a empresa no processo. Segundo a ação, mais da metade do suco de laranja vendido nos EUA vem do Brasil.

A Casa Branca, por meio do porta-voz Kush Desai, defendeu que a medida está dentro da legalidade. "A administração está usando de forma legal e justa os poderes tarifários concedidos ao Executivo pela Constituição e pelo Congresso para equilibrar o mercado de trabalho americano e proteger a segurança nacional", disse em nota à Bloomberg.

Tarifa de 50% sobre produtos brasileiros pode entrar em vigor no dia 1º de agosto. Trump justificou a tarifa por uma suposta relação comercial deficitária com o Brasil —a situação é exatamente oposta— e pediu o fim do julgamento de Bolsonaro pela suposta participação em um golpe de Estado após as eleições de 2022.

Taxação impacta diretamente produtores brasileiros de suco de laranja. "Os Estados Unidos representam praticamente 42% das exportações brasileiras, e não existe um mercado capaz de substituir o mercado americano nem no médio prazo", disse hoje o diretor-executivo da CitrusBR (Associação Nacional de Exportadores de Sucos Cítricos), Ibiapaba Netto, em entrevista ao Mercado Aberto, do UOL.

Corte de Comércio Internacional também analisa outro caso sobre o fim de isenções para produtos chineses de baixo valor. Medida foi determinada por Trump em abril, após anúncio do tarifaço. Enquanto isso, um tribunal federal de apelações mantém temporariamente em vigor tarifas aplicadas sob alegações de emergência econômica.