Gripe aviária: Japão suspende importação de frango de cidade do Ceará

O Japão suspendeu hoje a importação de carne de frango, ovos e derivados da cidade de Quixeramobim (CE), a 212 km de Fortaleza, após um caso de gripe aviária ser registrado em galinhas criadas por moradores locais. Apesar de não ter sido em uma granja comercial, a suspensão é parte das regras do país asiático em casos de contaminação por influenza.

Embargo vale para produtos processados a partir de 18 de julho. A medida, divulgada pelo Maff (Ministério da Agricultura, Florestas e Pesca do Japão), também proíbe a entrada de aves vivas e ovos férteis oriundos de todo o estado do Ceará. Mercadorias abatidas ou industrializadas antes dessa data, desde que acompanhadas de certificado de segurança e armazenadas adequadamente, não estão sujeitas à suspensão.

Decisão foi tomada após a confirmação de um foco de IAAP (influenza aviária de alta patogenicidade) em galinhas criadas em quintal no município cearense. O caso foi registrado pelo Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária). Além de Quixeramobim, seguem suspensas as exportações de produtos avícolas para o Japão oriundos de Montenegro (RS), Campinápolis (MT), Santo Antônio da Barra (GO), Meleiro (SC), Sorocaba (SP) e da cidade de São Paulo.

Embora a OMSA (Organização Mundial de Saúde Animal) não recomende restrições ao comércio internacional em casos envolvendo aves de subsistência ou silvestres, o Japão adota uma política mais rígida. Desde o começo deste ano, no entanto, os embargos passaram a ser regionalizados por município, conforme acordo sanitário com o Brasil, o que evita a suspensão em nível nacional.

Japão é o terceiro maior destino da carne de frango brasileira, representando 8,8% das exportações em 2024. No ano passado, o Brasil exportou 422,9 mil toneladas do produto ao mercado japonês, gerando US$ 855,7 milhões em receita. De janeiro a abril deste ano, as vendas somaram 123,1 mil toneladas, com valor de US$ 237,3 milhões, segundo dados do Agrostat.

* Com informações do Estadão Conteúdo