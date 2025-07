'O Brasil não vai sair da mesa de negociação', diz Haddad sobre tarifaço

Do UOL, em São Paulo (SP)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o Brasil "está longe de ser o problema dos Estados Unidos" e garantiu que o Brasil não vai desistir de negociar com o presidente norte-americano, Donald Trump, para reverter a tarifa de 50% sobre todos os produtos exportados para os Estados Unidos.

O que aconteceu

Haddad não descarta que taxa de 50% entrará em vigor. Ele garante que a orientação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é a favor de insistir na negociação com a Casa Branca para reverter a decisão. "A determinação do presidente Lula é que nós não demos nenhuma razão para sofrer esse tipo de sanção, disse o ministro em entrevista à rádio CBN.

O Brasil não vai sair da mesa de negociação.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Ele atribui o "tarifaço" contra o Brasil à extrema-direita. Haddad avalia que um gripo liderado pela família do ex-presidente Jair Bolsonaro atua contra os interesses nacionais. "Nós sabíamos que alguma coisa seria anunciada pela insistência da família Bolsonaro em prejudicar o Brasil em proveito do ex-presidente Jair Bolsonaro", afirmou.

É hora da unidade do país na defesa do interesse nacional e da percepção real de que nós não estamos sozinhos nessa questão com os Estados Unidos.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Tarifas entrarão em vigor no dia 1º de agosto. A imposição das taxas de 50% sobre todas as exportações brasileiras enviadas para os Estados Unidos foi anunciada por Donald Trump. A cobrança tende a impactar, principalmente, as vendas de petróleo, produtos de ferro, café e suco de fruta. Diante do cenário, produtores ligados ao agronegócio contrataram escritórios de lobby para atuar nos EUA.