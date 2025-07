Dólar recua a R$ 5,56, e Bolsa abre em alta com Focus e tensão tarifária

O dólar abriu os primeiros negócios do dia em queda, enquanto a Bolsa de Valores opera em alta. Há 11 dias do início do tarifaço dos Estados Unidos sobre o Brasil, os investidores seguem atentos hoje à tensão comercial e à nova rodada de projeções do Boletim Focus.

O que está acontecendo

Dólar comercial abriu o dia em alta, mas vem perdendo força. Às 10h29, a moeda norte-americana recuava 0,37%, vendida a R$ 5,568. O dólar turismo, usado por quem viaja, também vem queda de 0,35%, cotado a R$ 5,788.

Na sexta-feira (17), o dólar comercial fechou com forte alta. A divisa avançou 0,73%, vendido a R$ 5,587.

No exterior a moeda norte-americana caía ante a maior parte das demais divisas. O Índice DXY, que mede a força do dólar contra uma cesta de seis moedas fortes, recuava 0,34%, às 10h29, aos 98,13 pontos.

Já o Ibovespa abriu o dia em alta. Às 10h21, o principal índice acionário da Bolsa de Valores avançava 0,45%, aos 133.986,13 pontos.

Índice se recupera depois de cair aos 133 mil pontos no último pregão. O Ibovespa recuou 1,61%, aos 133.381,58 pontos na sexta-feira. Com o resultado negativo, a Bolsa fechou a semana com queda acumulada de 2%.

Na agenda econômica de hoje, o destaque é o boletim Focus. A mediana do relatório Focus para o IPCA de 2026 caiu de 4,50% para 4,45%, abaixo do teto da meta pela primeira vez desde o relatório publicado no dia 17 de março. Antes, foram nove semanas de estabilidade da projeção em 4,50%, colada ao limite superior do alvo. É a maior redução desde 16 de junho, quando houve uma diminuição de 0,19 ponto percentual.

O boletim indica que os especialistas não acreditam que a sobretaxa de 50% de Trump terá muito impacto na economia nacional. Eles estimam o crescimento da economia em 2,23%. O dólar permanece em R$ 5,65 e a Selic foi mantida em 15% ao final deste ano. Na semana que vem o Copom (Comitê de Política Monetária) deve se reunir e a expectativa é que a taxa permaneça no patamar atual de 15%.

As tarifas entrarão em vigor no dia 1º de agosto. A imposição das taxas de 50% sobre todas as exportações brasileiras enviadas para os Estados Unidos foi anunciada por Donald Trump. A cobrança tende a impactar, principalmente, as vendas de petróleo, produtos de ferro, café e suco de fruta. Diante do cenário, produtores ligados ao agronegócio contrataram escritórios de lobby para atuar nos EUA.

Governo brasileiro mandou uma nova proposta aos EUA na semana passada. Em entrevista hoje à CBN, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ressaltou que acompanham negociações, ao lado do ministério da Fazenda, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. "Estamos engajados permanentemente, mandamos uma segunda carta proposta na semana passada, em acréscimo à de maio, da qual nós não obtivemos resposta até agora, mas nós vamos insistir na negociação comercial para que nós possamos encontrar um caminho de aproximação", afirmou.

Temporada de balanços também está na agenda dos investidores. A temporada de balanços ganha força nesta semana com a divulgação de resultados de grandes empresas nos Estados Unidos, como Alphabet, Tesla e Intel. No Brasil, o mercado acompanha os números de Neoenergia, Weg, Multiplan e Usiminas, que podem indicar os primeiros impactos da tensão comercial entre Brasil e EUA.