Ameaça de tarifaço já causa efeito na carne bovina, diz empresa do setor

A simples ameaça do tarifaço imposto ao Brasil pelo presidente Donald Trump já causa um efeito chicote no setor de produção de carne bovina nacional, afirmou André Vasconcellos, diretor de estratégia, planejamento e relações com investidores da Fictor Alimentos, em entrevista ao Mercado Aberto de hoje.

Quando a gente pensa na cadeia de suprimentos como um todo, já uma não compra pela parte do mercado consumidor estrangeiro, isso já impacta a aquisição de insumos, os investimentos em planta, em todo o parque agroindustrial, industrial de maneira geral.

Então, a simples ameaça já tem um impacto importante no curto prazo, é o famoso 'efeito chicote'. É claro que se a gente tiver a reversão dessa suposta entrada em vigor de uma deliberação de tarifa, que pode ser até com caráter de embargo, próximo disso, isso é um ponto importante para a gente pensar.

André Vasconcellos

Os preços da carne bovina nos Estados Unidos atingiram níveis recordes em junho, impulsionados pelo tarifaço de Trump que ocasiona em oferta limitada de gado.

Os norte-americanos importam cerca de 4 milhões de libras de carne por ano, e substituir essas importações por carne local não é fácil, já que o sistema americano é voltado para a produção de carne mais gorda.

O diretor de estratégia da Fictor Alimentos avaliou que o impacto imediato das medidas de Donald Trump já existe e vai ter reflexos também ao próprio consumidor brasileiro.

Hoje o impacto já existe, o impacto imediato, mas o nosso olhar é sempre no médio e longo prazo para tentar reverter isso e não correr risco. Como a gente é uma companhia aberta, é difícil prever algumas situações quando envolve o setor macroeconômico.

Mas, sem sombra de dúvida, isso vai impactar a geração de receitas, especialmente as receitas que são vinculadas ao dólar e vai também provocar, ter alguns reflexos, inclusive interno, ao próprio consumidor brasileiro.

Porque esse produto vai ter que escoar internamente, vai ter uma pressão maior sobre o preço dos alimentos internamente, com essa perda de competitividade no mercado norte-americano.. Então isso de alguma maneira deve, pelo menos no curto prazo, baratear temporariamente os alimentos, mas com o risco de redução de oferta futura se o setor desestimular investimentos.

André Vasconcellos

Vasconcellos concluiu alertando ainda a novos riscos que as medidas do presidente norte-americanos podem ocasionar, como desemprego e desaceleração econômica.

E outro risco importante que vale considerar também, é o próprio risco de desemprego, de desaceleração econômica, cadeias exportadoras, as empresas que dependem das exportações para os Estados Unidos, como a agroindústria, como o nosso caso, cooperativas, frigoríficos, processadoras de alimentos, podem reduzir tudo de produção, congelar contratações e enxugar investimentos planejados também.

André Vasconcellos

