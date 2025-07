Trump quer '3ª Guerra Mundial'; será econômica, diz novo presidente do PT

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se não for freado, caminha para instituir a 3ª Guerra Mundial, que será econômica, disse Edinho Silva, novo presidente do PT, em entrevista ao Mercado Aberto de ontem no Canal UOL.

O Trump abriu uma crise econômica internacional. Inclusive tenho dito que a 3ª Guerra Mundial não será bélica, por mais que os conflitos bélicos infelizmente vão continuar existindo, como nós estamos vendo agora no Oriente Médio, conflito da Rússia com a Ucrânia, mas a 3ª Guerra Mundial será econômica.

Nós tivemos uma crise econômica em 2008, essa crise ainda se arrasta, ela é uma crise prolongada, o mundo não voltou a crescer de forma sustentável, portanto o mundo vive, do ponto de vista econômico, um momento difícil.

E claro, emerge, em consequência disso, o nacionalismo derrotando aquele conceito de globalização, que a economia iria se organizar na dinâmica da globalização das grandes corporações, só para contextualizar.

E o Trump, infelizmente, se ele não for freado, ele caminha para instituir a 3ª Guerra Mundial e ela será econômica. Uma guerra econômica é tão devastadora como a guerra bélica.

Edinho Silva, presidente eleito do PT

O novo líder do PT diz que as consequências de uma guerra econômica mundial poderiam levar o mundo a uma depressão econômica

Claro, um bombardeio é o de uma violência absurda e nada se compara a ele, mas uma guerra econômica vai gerar quebradeira nos países. Vamos ser jogados numa depressão econômica, nós vamos desorganizar o que nós levamos, na minha opinião, há quase um século para organizar, que é a Organização Mundial do Comércio.

O governo do presidente Lula tem se posicionado bem, corretamente. Nós fomos surpreendidos na semana passada com uma carta. Primeiro, antes da carta, logo depois da fala do presidente Lula que fechou o encontro dos Brics, e para a gente ponderar, todos os países do mundo se organizam na perspectiva comercial dos Estados Unidos.

É grave que nós estamos vivendo internacionalmente. O Brasil já vem construindo os Brics, nós estamos praticamente na concepção dos Brics, quando ele começa a ser debatido há 25 anos, e ele se consolida ao longo do tempo, que é o direito do Brasil, da China, da Índia, da África do Sul, pensarem num bloco econômico, porque é um direito, nós não podemos ficar submetidos à lógica econômica das grandes potências, nós podemos e devemos também construir as nossas relações.

O Trump se manifesta contra os Brics e contra a possibilidade desses países começarem a realizar comércio com uma outra moeda, ele diz que não, só pode ser o dólar. Enfim, ali já tinha uma postura autoritária e ninguém me demove da ideia de que, de fato, foi o posicionamento dos Brics que gerou essa escalada de violência dos Estados Unidos contra nós.

