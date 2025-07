IOF renderá R$ 22 bi a menos que previsão inicial, mas evitará déficit

A versão do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) decidida anteontem pelo ministro Alexandre de Moraes (STF) vai render R$ 22 bilhões a menos do que previa o primeiro decreto do presidente Lula (PT) para aumentar o imposto. Ainda assim, o governo deve cumprir a meta fiscal.

O que aconteceu

Governo desejava arrecadar R$ 61,5 bilhões com IOF entre 2025 e 2026. O primeiro decreto de Lula previa arrecadar R$ 20,5 bilhões neste ano e R$ 41 bilhões no ano que vem.

Pressão do Congresso derrubaram essa previsão. Após a insatisfação do Parlamento com o decreto, o governo desistiu de cobrar 3,5% de IOF sobre investimentos em fundos no exterior, uma queda na arrecadação estimada em R$ 1,4 bilhão. Como a insatisfação do Congresso não foi aplacada, o governo editou outro decreto e uma medida provisória que reduziram o percentual de diversas alíquotas, diminuindo a arrecadação para R$ 43,2 bilhões: R$ 12 bilhões em 2025 e R$ 31,2 bilhões em 2026.

A decisão de Moraes também reduzirá a arrecadação. Como o Congresso não ficou satisfeito com os recuos, editou um decreto derrubando os despachos de Lula, que recorreu ao Supremo. Anteontem, Moraes decidiu que os decretos presidenciais eram válidos, com exceção da cobrança do chamado "risco sacado", que não poderia ser alterada por decreto. Assim, o governo perdeu outros R$ 450 milhões em 2025 e R$ 3,5 bilhões em 2026.

Agora, a previsão do governo é arrecadar R$ 39,25 bilhões entre 2025 e 2026. Serão R$ 22,25 bilhões a menos em relação à previsão inicial: R$ 11,55 bi neste ano e R$ 27,7 bilhões em 2026.

Governo cumprirá meta

Ministor da fazenda, Fernando Haddad Imagem: Adriano Machado/Reuters

Agora, a previsão de déficit primário para 2025 é de R$ 65,7 bilhões. Déficit primário é o saldo negativo que fica na conta do governo depois de pagar suas despesas básicas. A estimativa é da IFI (Instituição Fiscal Independente), do Senado Federal, em relatório divulgado ontem (11). O texto, que ainda não considerava a arrecadação de R$ 11,5 bilhões do IOF, previa déficit de R$ 76,3 bilhões. "Tem que abater" a arrecadação do IOF desses R$ 76,3 bi, disse ao UOL Marcus Pestana, diretor da IFI.

Os R$ 65,7 bi consideram despesas que não entram na meta prevista no arcabouço fiscal, de déficit zero. É o caso dos precatórios (decisões judiciais definitivas contra o governo) e a tolerância de déficit anual de 0,25% PIB (Produto Interno Bruto), equivalente a R$ 31 bilhões.

A arrecadação do governo ainda pode aumentar. "Ainda falta a aprovação da MP do aumento de impostos sobre os BBBs [bilionários, bancos e bets] e a receita extra do petróleo", diz Pestana.

A meta será cumprida, mas fazendo uso do desconto dos precatórios e da margem de tolerância (0,25% do PIB) prevista no arcabouço fiscal vigente.

Marcus Pestana, diretor da IFI

O Boletim Focus previu déficit. A avaliação de economistas consultados pelo Banco Central, porém, foi no dia 11, antes da decisão de Moraes. "A previsão do boletim é de um déficit de 0,56% neste ano", diz a professora de economia e conselheira do Corecon-SP (Conselho Regional de Economia do Estado) Marisa Rossignoli, para quem a criação de novas taxas ou cortes no orçamento "são custosas para a população".

Sem dúvida uma opção [é cortarem das emendas parlamentares], mas é difícil essa negociação em um momento que há conflitos [entre os Poderes] por conta do IOF e da política fiscal como um todo.

Marisa Rossignoli, economista

Além do IOF, o governo congelou R$ 31,3 bilhões para cumprir a meta fiscal. Foram contingenciamento R$ 20,7 bilhões e bloqueiados outros R$ 10,6 bilhões.

Procurado, o Ministério da Fazenda não se manifestou.

Câmara tira R$ 30 bi do Fundo Social

Sob o comando de Hugo Motta, Câmara votou texto que derrubou aumentos do IOF Imagem: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Na madrugada de ontem, a Câmara dos Deputados tirou do governo até R$ 30 bi do Fundo Social. Criado em 2010, o fundo é abastecido com recursos da exploração do pré-sal, com destinação obrigatória para áreas como educação, saúde, meio ambiente e desenvolvimento social. Se o Senado também referendar a medida, esse dinheiro será revertido em crédito para que o agronegócio renegocie dívidas relacionadas a perdas causadas por eventos climáticos extremos.

A medida não vai afetar o resultado primário do governo. "Não impondo, portanto, pressão adicional sobre as despesas primárias do Novo Arcabouço Fiscal nem comprometendo as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025", afirmou o relator, deputado Afonso Hamm (PP-RS).

O deputado também nega que a decisão afete programas sociais. Ele afirma que os valores serão "gradualmente reintegrados" ao Fundo Social à medida que os beneficiários realizarem os pagamentos.