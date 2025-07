Dólar e Bolsa recuam, na abertura, com tensão Lula-Trump e dados dos EUA

Depois de abrir o dia em leve alta, o dólar vem cedendo hoje, e a Bolsa de Valores caindo, com os investidores reagindo às declarações dos presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump sobre a tarifa de 50% que os Estados Unidos querem impor ao Brasil. Com a agenda esvaziada no Brasil, investidores também acompanham dados econômicos dos EUA que podem dar pistas sobre o futuro da política monetária.

O que está acontecendo

Às 10h28, o dólar recuava 0,12%, vendido a R$ 5,540. A moeda abriu o dia em leve alta e pouco antes da abertura do Ibovespa chegou a atingir R$ 5,56, na máxima do dia até o momento.

Ontem a divisa recuou 0,26%, fechando o dia em R$ 5,547. Durante a primeira parte do pregão, a moeda vinha em alta, mas perder força e passou a operar em queda. Segundo analistas, a virada não teve um gatilho específico, mas refletiu o aumento do apetite por risco com a melhora no desempenho das bolsas de Nova York e desaceleração da alta do dólar frente a outras moedas globais.

Ibovespa abre em queda. O principal índice acionário da Bolsa de Valores recua 0,49%, aos 134.902,59 pontos. Nos últimos dois dias, o Ibovespa fechou próxima a estabilidade, quebrando uma sequência de sete quedas. O índice encerrou as negociações desta quinta-feira (17) com um leve avanço 0,04%, aos 135.564,73 pontos.

Tensão comercial no radar. Em pronunciamento em rede nacional na noite de ontem, o presidente Lula disse que o tarifaço anunciado pelos EUA é uma "chantagem inaceitável" e criticou políticos "traidores da pátria" que apoiaram a decisão americana.

Pronunciamento dnão foi direcionado para as negociações sobre o tarifaço, diz economista. "Minha grande preocupação é que diante dessa falta de sinal de que direção as negociações vão caminhar, se é que vai ter negociação mesmo, porque por enquanto nem isso a gente sabe exatamente se vai acontecer", afirmou o economista José Márcio Camargo em entrevista ao programa Poder e Mercado do Canal UOL.

Reação de Trump. Mais cedo, o presidente dos EUA enviou carta ao ex-presidente Jair Bolsonaro em que diz estar vendo "o tratamento terrível" que o aliado estaria recebendo em "um sistema injusto" que se voltou contra ele. "Este julgamento deve terminar imediatamente!", afirmou Trump em documento publicado na conta da sua rede social Truth Social.

O mercado também segue de olho nos desdobramentos da solução encontrada para o impasse do IOF (Imposto sobre Operações). Ontem, alguns agentes apontaram um impacto maior do risco da deterioração da relação entre os poderes do que os do aumento do imposto propriamente dito.

Dados da confiança do consumidor norte-americano e das expectativas de inflação. Os investidores também aguardam novos indicadores e conômicos dos EUA, que serão divulgados pela Universidade de Michigan às 11h. Os dados dão pistas sobre o futuro dos juros no país que tem mostrado sinais mistos.