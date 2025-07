Amanda Klein: Lula defende reeleição, não os interesses do país

Em suas últimas declarações contra Trump, o presidente Lula escolheu defender sua reeleição no Brasil mais do que os interesses do país, opinou a apresentadora Amanda Klein na edição do Mercado Aberto de hoje no Canal UOL.

Entre a reeleição e defender os interesses do país, Lula escolheu a primeira agenda. Cada aparição, cada declaração sua, cada post nas redes sociais é guiado pelo marketing político. Quem está no comando da reação brasileira a Washington, ao Congresso, não é mais a diplomacia ou a ministra das relações institucionais, Gleisi Hoffmann.

O ministro onipresente hoje é o da Secretaria de Comunicação, Sidônio Palmeira. Cada resposta é calibrada de acordo com os likes das redes sociais. Lula demorou, mas se rendeu à popularidade da internet.

Em entrevista ontem à CNN americana, Lula repetiu que Trump não foi eleito para ser o imperador do mundo. Para quem está num esforço diplomático de impedir que os produtos brasileiros paguem a tarifa escorchante - praticamente um embargo - de 50%, soa como provocação.

Esse tipo de declaração traz zero benefício para o país. Mas ajuda Lula na estratégia de antagonizar com Trump, que vem rendendo pontinhos preciosos na recuperação da popularidade.

Amanda Klein

O presidente Lula voltou a criticar o presidente dos EUA, Donald Trump, e disse que vai cobrar imposto de "empresas digitais norte-americanas", as big techs.

Amanda Klein ressaltou que o presidente do Brasil pegou no ponto fraco de Donald Trump ao falar sobre a taxação às big techs, aumentando ainda mais o conflito com o governo dos Estados Unidos.

A Casa Branca respondeu, por meio da porta-voz, Karoline Leavitt, que o presidente americano não está tentando ser o imperador do mundo, mas é um presidente forte dos Estados Unidos. Não satisfeito, Lula falou ao seu público interno em evento da UNE e disse que vai taxar as big techs. Pegou no ponto fraco de Trump.

Os poderosos do vale do silício, outrora democratas, são hoje apoiadores empedernidos do republicano que defende a desregulamentação das redes, o contrário do caminho trilhado por Brasil e UE, que cobram mais responsabilidade das redes sociais.

Trump respondeu à provocação de Lula à noite, com uma nova carta, desta vez endereçada ao opositor político do petista, Jair Bolsonaro. O americano chamou o Brasil de regime ridículo de censura. O termo "regime" é empregado em referência a nações autoritárias.

Obviamente não é o caso do Brasil. Mas parece que Trump - na sua visão distorcida de praticamente tudo - quer fazer do Brasil um case para o mundo. Não há nenhuma desescalada da tensão. De parte a parte, o conflito só aumenta.

Amanda Klein

