FMI melhora projeção de crescimento do Brasil para 2,3% neste ano

O FMI (Fundo Monetário Internacional) revisou as previsões de crescimento da economia brasileira de 2% para 2,3% neste ano. No relatório divulgado hoje, a organização reconhece um avanço mais forte do que o esperado do PIB (Produto Interno Bruto) nos últimos três anos.

O que aconteceu

FMI atualiza projeções de crescimento do Brasil neste ano. A nova estimativa prevê um avanço de 2,3% da economia nacional neste ano. A previsão está alinhada com as expectativas do Ministério da Fazenda (2,5%) e do Banco Central (2,1%).

Projeções correspondem a uma perda de força da economia. A alta esperada do PIB em 2025 é menor do que o avanço observado no ano passado. Segundo o FMI, a desaceleração é resultado de condições monetárias e financeiras restritivas, da redução do apoio fiscal e do aumento da incerteza política.

No médio prazo, é previsível que o crescimento se recupere para 2,5%, apoiado pela normalização da política monetária e por fatores estruturais favoráveis.

Na atualização, o órgão avalia que o desempenho econômico opera acima das expectativas. Em abril, o órgão havia reduzido a projeção de 2,2% para 2% de crescimento no ano. "A economia brasileira cresceu fortemente nos últimos três anos, surpreendendo positivamente", diz o relatório.

Organismo elogia a atuação do Banco Central contra a inflação. Na avaliação do FMI, a elevação da taxa Selic ao maior patamar desde 2006 é adequada para fazer com que o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) volte a cair e retorne ao intervalo da meta no médio prazo.

Esforços para cumprir as regras fiscais também são bem vistos. O relatório menciona a atuação do governo federal para zerar o déficit fiscal neste ano e conquistar o superávit primário em 2026, conforme previsto no arcabouço fiscal. Ainda assim, o FMI recomenda a racionalização de gastos tributários ineficientes e o combate à rigidez no orçamento.

Reformas sobre o consumo e renda também foram elogiadas. A mudança do sistema tributário foi aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Lula. Também foi considerada positiva a proposta de isenção do Imposto de Renda para aqueles que recebem até R$ 5.000, que tramita na Câmara dos Deputados.