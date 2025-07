Até 25 de Março virou alvo de Trump em investigação contra Brasil; entenda

Do UOL, em São Paulo

Os EUA abriram uma investigação contra o Brasil esta semana que visa supostas práticas ilegais do país. Entre elas, está o comércio na rua 25 de Março, famoso centro de compras popular na cidade de São Paulo.

O que aconteceu

Investigação comercial contra o Brasil. O governo Donald Trump, por meio do Escritório do Representante Comercial (USTR, na sigla em inglês), anunciou na terça-feira que iniciou uma investigação comercial contra o Brasil. Pix e até rua 25 de Março estão entre as práticas que a Casa Branca descreveu como potencialmente "desleais".

Documento chama 25 de Março de 'mercado de produtos falsificados'. No quesito de proteção da propriedade intelectual, o centro comercial é descrito em documento como "um dos maiores mercados de produtos falsificados, apesar das batidas policiais nessa área". Conforme o relatório, o Brasil tem várias práticas e políticas que "aparentemente negam proteção e execução adequadas e efetivas dos direitos de propriedade intelectual".

Por exemplo, o Brasil falhou em lidar efetivamente com a importação, distribuição, venda e uso generalizados de produtos falsificados, consoles de jogos modificados, dispositivos de streaming ilícitos e outros dispositivos de evasão. A falsificação continua disseminada porque as operações de fiscalização não são seguidas por medidas ou penalidades dissuasivas e pela interrupção a longo prazo dessas práticas comerciais ilícitas. Documento de investigação dos EUA

EUA criticaram comércio da rua em janeiro

Não é a primeira vez que a 25 de Março é alvo dos EUA. Em um documento de janeiro deste ano, o USTR divulgou uma revisão de mercados notórios para falsificação e pirataria em diferentes países, como Argentina, Brasil, Rússia, Tailândia e Emirados Árabes Unidos. Ele cita como pontos de pirataria brasileiros Santa Ifigênia, Brás, Shopping 25 de Março, Galeria Pagé, Shopping Tupan, Shopping Korai, Feira da Madrugada e Nova Feira da Madrugada.

O mercado 25 de Março continua notório pela venda de produtos falsificados e pirateados, bem como por abrigar armazéns desses produtos. Os detentores dos direitos autorais observam que esta área é um dos maiores mercados atacadistas e varejistas de produtos falsificados do Brasil e da América Latina, com mais de mil lojas vendendo produtos falsificados de todos os tipos, incluindo eletrônicos de consumo, roupas, calçados, óculos, perfumes, acessórios de moda, artigos de luxo, brinquedos, dispositivos antifraude e consoles pré-carregados com milhares de cópias de videogames. Relatório dos EUA, de janeiro de 2025

25 de Março foi afetada por dólar alto e tarifaço de Trump. Em abril, o UOL foi ao comércio popular e ouviu comerciantes reclamarem de um aumento "inédito" nos preços dos produtos importados da China.

Pagamento às empresas que importam mercadorias chinesas é feito em dólar. Com isso, quando a moeda norte-americana sobe e se mantém alta por muito tempo em relação ao real, as importações encarecem e, consequentemente, o preço dos produtos repassado ao consumidor também.