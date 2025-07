EUA terão mais prejuízo monetário do que nós, diz presidente da Abimaq

Com as medidas tarifárias de exportação do presidente Donald Trump ao Brasil, os Estados Unidos terão um prejuízo monetário maior do que nós, disse José Velloso, presidente-executivo da Abimaq (Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos), em entrevista ao Mercado Aberto de hoje.

Eu estou com um certo otimismo, porque o problema é tão sério para os norte-americanos quanto para os brasileiros. O prejuízo para os norte-americanos em dólares é maior do que o prejuízo para nós. Isso é fácil de entender, porque se o meu produto agrega valor lá, ele lá tem um valor maior.

Então, em termos monetários, o prejuízo é maior para os Estados Unidos. É lógico que quando a gente olhar o PIB brasileiro e a microeconomia, o que vai causar para uma empresa que é uma plataforma de exportação, o dano é enorme aqui no Brasil e é maior do que lá em relação ao tamanho do país, mas monetariamente lá o dano é maior.

José Velloso

O presidente norte-americano anunciou que seu governo cobrará do Brasil uma tarifa de 50% sobre os produtos exportados aos Estados Unidos a partir de 1º de agosto, em uma carta com cunho político em que também reforçou seu apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Para José Velloso, a carta de Donald Trump é cheia de erros técnicos e totalmente sem sentido, e apenas uma forma de endereçar essa bomba para o Brasil para pressionar na negociação.

Aquela carta do Trump, os 50%, é um erro diplomático e comercial enorme, poucas vezes visto. Aquela primeira carta da quinta-feira, ela não tem o menor sentido. Ela tem erros técnicos, quando fala que os Estados Unidos não têm superávit com o Brasil, e a carta foi só uma forma de endereçar essa bomba para o Brasil.

O que o Trump fez foi muito mais colocar uma bomba, tentar colocar um adversário que vai ter que sentar numa mesa de negociação em posição de desvantagem, como ele fez com o Canadá quando falou em anexação, como ele fez com o México, como ele fez com a China, ele fez em outras oportunidades.

É da característica dele de querer colocar o oponente numa situação de desvantagem para tirar vantagem disso. A negociação tem duas caras, duas frentes. Uma com o governo brasileiro, o vice-presidente Alckmin, o ministro Mauro Vieira, são as duas pessoas dentro do governo que nós julgamos de grande capacidade, total capacidade de negociar com os Estados Unidos.

José Velloso

Veloso disse que Trump surpreendeu também os negociadores dos Estados Unidos, mas que ainda acredita em uma solução para tarifas impostas ao Brasil.

Me parece que o movimento do presidente da república dos Estados Unidos atropelou quem estava negociando. Quem estava negociando do lado de lá também foi surpreendido. Então existe o canal diplomático e eu acredito no canal diplomático.

José Velloso

