Dólar sobe a R$ 5,59, e Bolsa recua com IOF restabelecido e tensão com EUA

O dólar abriu o pregão de hoje em alta e o Ibovespa em queda de mais 0,26% em meio a um ambiente de cautela entre os investidores, que reagem à decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, de restabelecer a maior parte do decreto do governo sobre o IOF. Além disso, permanecem no radar as tensões comerciais com os Estados Unidos.

O que está acontecendo

Às 10h29, a moeda norte-americana avançava 0,55%, vendida a R$ 5,592. Na abertura, a divisa chegou a ser cotada em R$ 5,609. O dólar turismo abriu o dia estável, mas também avança 0,7%, vendido a R$ 5,813.

Ontem, a divisa fechou próxima à estabilidade, com leve alta de 0,06%, cotada a R$ 5,561. O dólar vinha em alta desde o início do pregão, mas passou a cair no início da tarde, distanciando-se da máxima do dia, quando chegou a ser vendido por R$ 5,595. Os rumores sobre possíveis mudanças na presidência do Fed (Federal Reserve) e no rumo da política monetária dos EUA ajudaram a moeda a fechar quase estável frente ao real ontem.

Ibovespa cai 0,26%. O principal índice da Bolsa de Valores abriu o dia em baixa, após quebrar uma sequência de sete quedas consecutivas ontem. Às 10h19, o Ibovespa recuava aos 135.158,97 pontos.

No cenário externo, a condução da política monetária americana segue no radar dos investidores. Os agentes financeiros aguardam a dvulgação de novos dados econômicos dos Estados Unidos, com destaque para as vendas no varejo e dos preços de importados de junho, e os pedidos semanais de auxílio-desemprego.

Apesar do fim do impasse sobre o IOF, mercado repercute decisão do STF. Em vitória do governo Lula (PT), o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes determinou ontem que os decretos presidenciais que aumentaram as alíquotas de Imposto sobre Operações Financeiras voltassem a vigorar. O ministro, porém, entendeu que o Congresso tinha razão em parte, e suspendeu o trecho do decreto que tributava as chamadas operações de "risco sacado". A decisão ainda será submetida ao plenário do Supremo.

De olho na resposta do Brasil ao tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros a partir de 1º de agosto nos EUA. O vice-presidente e ministro, Geraldo Alckmin, tem conduzido as reuniões do comitê de crise com setores do agro e da indústria. Empresários pedem nesse momento um diálogo comercial e que se evite a reciprocidade. As Câmaras de comércio dos EUA e Brasil também pediram aos dois governos que estabeleçam negociações de alto nível.

Cenário político no radar. Depois de duas pesquisas apontarem que a popularidade do presidente Luiz Inácio Lula Silva cresceu após o tarifaço, novo estudo Genial/Quaest mostra Lula na liderança na disputa pela reeleição em 2026 em 1º turno. O petista também venceria Jair Bolsonaro, Michelle Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro numa eventual segunda estapa, mas empataria com Tarcísio de Freitas.