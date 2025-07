Diretor do Brasil no FMI: Tarifaço não terá grande efeito ao país neste ano

O Brasil não deve sentir grandes efeitos econômicos neste ano caso o tarifaço imposto por Donald Trump realmente entre em vigor, analisou André Roncaglia, diretor do Brasil no FMI (Fundo Monetário Internacional), em entrevista à edição de hoje do UOL News.

Se [as medidas de Trump] entrarem em vigor, isso será em agosto e já estamos falando do finalzinho do ano. Se tiver, será um efeito marginal, mas o Fundo não está prevendo um efeito muito grande nesse ano.

O Brasil é pouco exposto à economia americana. As nossas relações comerciais com os EUA têm uma porcentagem muito pequena no nosso PIB. O país tem uma diversidade grande de parceiros comerciais. A China é o maior deles, e não existe qualquer sinalização de diminuir a compra dos nossos produtos.

O Brasil tem uma capacidade imensa de criar acordos comerciais, mas obviamente temos que reconhecer que alguns setores vão sofrer, como a produção de aço e de alumínio. O agronegócio deve sofrer em setores muito importantes, como os de laranja e etanol. Infelizmente, temos vários produtos no agro que sofrerão com essa medida, que não tem justificativa econômica. André Roncaglia, diretor do Brasil no FMI

Roncaglia explicou que o impacto do tarifaço de Trump deve ser maior em 2026, mas até lá o país terá tempo para encontrar saídas para dissipar o efeito dessas medidas.

Somos parceiros de séculos dos EUA e confiáveis. Nunca fizemos nada para ameaçar essa relação. Essa medida de Trump deve ter motivos que conheceremos em breve, além dos que ele já citou na carta. Ela coloca o Brasil na posição de buscar alternativas e tentar contornar os efeitos por meio de sua capacidade de estabelecer acordos comerciais e proteger os setores afetados no curto prazo.

Para o ano que vem, os efeitos dessas tarifas podem aparecer de maneira mais clara. A má notícia vem junto com uma boa. O ano que vem permite ao Brasil buscar novos caminhos para acomodar esse choque. André Roncaglia, diretor do Brasil no FMI

Veja a íntegra do programa: