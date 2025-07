Amanda Klein: Governo Lula vira o jogo com ajuda do tarifaço de Trump

O governo Lula virou o jogo e o atual presidente lidera todos os cenários de primeiro turno para as eleições presidenciais de 2026, com uma ajuda de onde não se esperava, o tarifaço de Donald Trump imposto ao Brasil, analisou a apresentadora Amanda Klein, no Mercado Aberto de hoje.

O governo, por ora, mas talvez apenas por ora, virou o jogo. E o empurrão principal veio de onde menos se esperava: o tarifaço de Trump. Pesquisa Quaest mostrou que a distância entre desaprovação e aprovação da administração petista caiu de 17 pontos para 10 pontos de maio para julho.

Segundo Felipe Nunes, diretor da Quaest, a recuperação aconteceu principalmente entre a classe média, que tem alta escolaridade, no Sudeste. São os segmentos mais informados da população, que se percebem mais prejudicados pelas tarifas de Trump. O tiro no pé do bolsonarismo custou caro politicamente para a direita e economicamente para o Brasil.

Além do tarifaço, a investigação ampla sobre práticas supostamente ilegais de comércio - a chamada sessão 301 - apesar de tratada com certa naturalidade pelo governo, até porque já havia sido anunciada na carta de Trump na semana passada, tem efeitos absolutamente imprevisíveis."

Amanda Klein

De acordo com o levantamento da Quaest, se o candidato for o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Lula teria 32%, contra 26% do adversário. O ex-ministro e ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) aparece com 8%, o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), soma 6%, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), soma 3% e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), tem 2%.

Amanda Klein destacou ainda que o governo recebeu outra ajuda, desta vez interna, do STF, que ajudou a emplacar a questão do IOF.

O governo recebeu outro empurrãozinho ontem de uma mão amiga, do STF. Se não fosse ele, o governo minoritário no Congresso não conseguiria emplacar o IOF. Alexandre de Moraes aceitou o argumento de que o imposto tinha caráter regulatório, exceto para o risco sacado, usado para capital de giro.

Como eu adiantei na segunda-feira, em coluna no UOL, foi considerado parcialmente inconstitucional. Mas uma partezinha tão pequena que foi considerada uma vitória para o governo. Serão R$ 3,5 bilhões de arrecadação a menos no ano que vem.

Lula ainda se sentiu suficientemente empoderado com os ventos que sopram de Washington para abrir nova frente de batalha com o Legislativo: vetou a lei - profundamente impopular - que aumentava o número de deputados de 513 para 531.

Amanda Klein

