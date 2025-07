Em vitória do governo, Moraes autoriza aumento do IOF, mas sem risco sacado

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou nesta tarde que volte a valer o decreto do governo federal que aumentou as alíquotas de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). Ele apenas suspendeu o trecho que tributava as chamadas operações de "risco sacado". A decisão ainda será submetida ao plenário, que está em recesso.

O que aconteceu

O ministro tomou a decisão após a audiência de conciliação entre governo e Congresso não chegar a acordo. Nenhuma das partes cedeu na reunião realizada ontem, no STF, por isso Moraes teve de agir para solucionar o impasse.

Decisão ficou com STF. O governo editou norma que amplia as alíquotas de IOF e as possibilidades de cobrança deste imposto para determinadas entidades. Ela foi derrubada pelo Congresso na sequência. O Planalto e partidos levaram o caso para o Supremo decidir se a medida era constitucional.

Liminar será submetida ao plenário do STF. Ainda não há data definida para isso acontecer, uma vez que a Suprema Corte está em recesso e sem sessões plenárias até agosto.

Risco sacado ficou de fora. O termo se refere a um tipo de operação em que os bancos antecipam valores à vista para varejistas que venderam a prazo. "Não há, portanto, definição de operações de 'risco sacado' como operação de crédito, pois essas operações observam uma dinâmica diversa, não assimilável a empréstimos ou financiamentos. A operação de 'risco sacado', enquanto modalidade de 'antecipação de recebíveis', corresponde a uma transação comercial sobre direitos creditórios", escreveu Moraes.

Operação antes não pagava IOF. Passou a pagar uma alíquota de 3,95% com o decreto do governo sobre o imposto em maio. A expectativa de arrecadação com a cobrança era de R$ 8 bilhões, mas agora fica isenta. O Ministério da Fazenda já tinha apontado esse trecho como o mais controverso e que havia atravancado as negociações.

Para Moraes, não houve desvio de finalidade no decreto do governo. Congresso acusava governo de editar norma com objetivo meramente arrecadatório. Para ministro, porém, como é uma atribuição do Poder Executivo a edição de regras sobre o IOF e a política monetária, não houve nenhum desvio de finalidade no decreto.

Ministro apenas entendeu que inclusão de tributação de risco sacado extrapolaria atribuições do governo federal. Ele manteve a suspensão da parte do decreto determinada pelo Congresso somente sobre essa modalidade de operação. Para Moraes, não há previsão legal para se equiparar o risco sacado a operações de crédito. Por isso essa nova forma de tributação não poderia ser criada como quis o governo.

Ministro cita aumento de alíquota nos governos de Jair Bolsonaro, FHC e Michel Temer. Em sua decisão, Moraes lembra que o STF chancelou decisões semelhantes de governos anteriores que ampliaram as alíquotas de IOF e apontou que este caso não seria diferente. "A presente hipótese, no tocante à alteração das alíquotas do IOF, não se afastou das anteriores, onde essa Suprema Corte afastou qualquer vício de inconstitucionalidade por respeito ao princípio da legalidade, aos parâmetros legais e inexistência de alteração da natureza jurídica do imposto."

Dessa forma, com as novas informações trazidas aos autos e os argumentos expostos e debatidos na audiência de conciliação, é possível afirmar que, em relação à alteração de alíquotas e também sobre a incidência do IOF em entidades abertas de previdência complementar e outras entidades equiparadas a instituições financeiras, não houve desvio de finalidade e, consequentemente, não há mais necessidade de manutenção da cautelar, pois ausente o risco irreparável decorrente de eventual exação fiscal irregular em montantes vultosos.(...).

Observo, ainda, que, nesse aspecto, o decreto impugnado não destoou de anteriores edições de decretos presidenciais, cuja validade

foi referendada diversas vezes por essa Suprema Corte.

Em conclusão, não se tratou de simples alteração de alíquota --autorizada pelo art. 153, §1º, da Constituição-, mas de introdução de nova hipótese de incidência tributária, sem previsão legal anterior que a ampare, configurando clara afronta ao princípio da legalidade tributária.

Ministro Alexandre de Moraes, do STF, em decisão que manteve a maior parte do decreto do governo sobre IOF

'Atropelo', 'retomada de harmonização': o que se disse sobre a decisão

Oposição falou em "atropelo do Congresso". O deputado federal Zucco (PL-RS), líder da Oposição na Câmara, citou "mais um capítulo vergonhoso do desrespeito institucional que vem se tornando rotina no Brasil". "Trata-se de uma medida inconstitucional, autoritária e que ignora deliberadamente a vontade soberana do Congresso Nacional, que já havia sustado os efeitos do decreto presidencial que majorava esse imposto."

Isnaldo Bulhões Jr. (MDB-AL) falou em "decisão acertada". "O ministro tirou o que era incorreto e manteve o que era certo. Não se trata de uma derrote do congresso porque era uma pedido pela melhor solução."

Governistas afirmam que houve "manutenção de uma prerrogativa do Executivo". Maria do Rosário (PT-RS) ressaltou que a decisão do ministro precisa ser cumprida e declarou que o assunto está encerrado. Já Lindbergh Farias (PT-RJ), líder na Câmara, se referiu à decisão como o "reconhecimento do poder do presidente em editar decretos sobre impostos em operações".

Ministério da Fazenda comemorou. "A decisão contribui para a retomada da harmonização entre os Poderes e representa como o diálogo é fundamental para o retorno à normalidade institucional do país", disse a pasta em nota.