Mariana Sanches: Inócuo, ataque de Trump ao Pix não deve prosperar

As críticas de Donald Trump ao Pix não têm fundamento e devem ter resultados práticos nulos, afirmou a colunista Mariana Sanches na edição de hoje do UOL News.

O relatório do governo dos Estados Unidos que detalha a investigação comercial contra o Brasil trata o Pix como uma "possível prática desleal do país" em relação a serviços de pagamentos eletrônicos.

A questão do Pix é curiosa por haver um choque cultural e até de mentalidade. O sistema bancário dos EUA é bastante atrasado. Não dá para saber em tempo real o que está acontecendo com a sua conta. Nesse sentido, o Brasil é muito superior, já que o Banco Central não só regula como lança alguns produtos para melhorar a funcionalidade do sistema bancário. O Pix é um deles.

Nos EUA, isso seria ilegal: quem tem que lançar esse tipo de programa são iniciativas privadas. É muito mais complicado e bem menos funcional do que o nosso Pix, mas é a ideia de que o Estado precisa ser do menor tamanho possível. Por isso, o Banco Central dos EUA jamais teria uma ideia como o Pix.

Deve ser inócuo e não deve prosperar porque seria um ataque a uma nova instituição brasileira, que é o Banco Central, mas é curioso a investigação ter chegado a esse ponto. Mariana Sanches, colunista do UOL

Mariana ressaltou que Trump toma medidas primeiro e busca justificativas depois, o que ajuda a explicar as críticas do republicano ao Brasil a tantos pontos aparentemente sem qualquer ligação.

O Congresso americano tem o poder de tarifar qualquer país estrangeiro como bem entender e delega ao presidente alguns poderes, desde que muito bem justificados, para impô-las. O que Trump está tentando fazer é encaixar essas medidas sobre a tal da Seção 301, uma lei de 1974 sobre práticas desleais e protecionismos ilegais de governos terceiros.

Para que isso seja legal, Trump precisaria ter feito essa investigação, que ele abriu ontem, há meses. Ele deveria estar com isso pronto para justificar essas tarifas. Ele tomou uma medida que já é tardia e com uma certa correria para justificar a legalidade dessas medidas contra o Brasil.

Essa investigação é uma grande metralhadora giratória porque ela basicamente precisa encontrar um motivo para a legalidade das tarifas que o Trump quer impor. Ele vai descobrir a posteriori os motivos das taxas que ele já impôs. Eles mencionam do desmatamento, que é uma preocupação para o governo americano, até a 25 de Março, um problema histórico de pirataria no Brasil. Mariana Sanches, colunista do UOL

Veja a íntegra do programa: