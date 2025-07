Com multinacionais, Alckmin minimiza investigação dos EUA: 'Já foi feito'

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) minimizou hoje a investigação comercial aberta pelos Estados Unidos contra o Brasil, após reunião com representantes de multinacionais norte-americanas para debater para aumento da taxação.

O que aconteceu

Alckmin lembrou que este tipo de investigação já foi realizada em outros momentos. "Não é a primeira vez que é feita uma abertura de investigação. Isso já foi feito anteriormente. O Brasil respondeu e o assunto foi encerrado", afirmou o vice-presidente, também ministro da Indústria e do Comércio.

"Dessa vez, o Brasil vai explicar", afirmou Alckmin, que refutou algumas das justificativas propostas pelos EUA. "Você questionar desmatamento? Mas o desmatamento está em queda. Aliás, o Brasil é um exemplo hoje para o mundo. O Brasil tem empenho em reduzir o desmatamento, a meta é desmatamento ilegal zero e recompor a floresta com o fundo do clima."

O documento, revelado ontem, destaca o Pix como uma "possível prática desleal" e reclama da pirataria no Brasil. "O Brasil também parece se envolver em uma série de práticas desleais com relação a serviços de pagamento eletrônico, incluindo, entre outras, a promoção de seus serviços de pagamento eletrônico desenvolvidos pelo governo", diz outro trecho do relatório, assinado pelo USTR (Escritório do Representante do Comércio dos EUA).

A investigação tem sido foco de críticas por membros do governo. Em discurso nesta tarde, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, ironizou a investigação durante discurso no Palácio do Planalto.

As críticas à postura da gestão norte-americana pelo governo brasileiro têm sido recorrentes. Em carta enviada ontem, o Brasil manifestou "indignação" contra os anúncios de Donald Trump e a taxação disse que terá "impacto muito negativo em setores importantes de ambas as economias" e cobrou resposta de uma proposta de negociação feita há dois meses, em maio.

Solução em conjunto com empresas dos EUA

Hoje, o comitê de emergência do governo buscou ouvir representantes de corporações norte-americanas. Depois de receber brasileiros ontem e pela manhã, Alckmin se reuniu com algumas das maiores multinacionais do planeta junto à AmCham Brasil (Câmara Americana de Comércio para Brasil) nesta tarde.

"Nós queremos trabalhar unidos, com empresários, trabalhadores, todo mundo unido para resolver essa questão", afirmou Alckmin, que coordena o grupo. Um dos principais esforços do governo tem sido não só dialogar como buscar apoio do empresariado para que o setor privado não só ajude na negociação como na pressão, tanto aqui quanto lá.

Alckmin insistiu em seguir com a negociação, mas não descartou um pedido de prorrogação do prazo. "É urgente. O bom é que se resolva nos próximos dias. Se houver necessidade de prorrogar, não vejo problema. O interessante é resolver. Esse é o sentimento geral. As empresas americanas também estão preocupadas", afirmou o vice-presidente.

Empresários norte-americanos têm reclamado das tarifas. A maior entidade de empresários do mundo, a Câmara de Comércio dos Estados Unidos, se uniu à AmCham Brasil para pedir o fim das tarifas. A instituição tem hoje quase 3 milhões de associados e é um dos principais grupos de lobby do setor privado no país.

"Esperamos que essa seja a via que aconteça", afirmou Abrão Neto, presidente da AmCham Brasil. "O nosso desejo unânime é de se buscar uma construção, uma solução negociada de maneira a impedir o aumento tarifário."

Analisando as possibilidades

O governo tem insistido que a decisão foi política e que as justificativas econômicas apresentadas por Trump não se sustentam. Um relatório publicado na semana passada pela Amcham Brasil revela que o superávit comercial dos Estados Unidos em relação ao Brasil alcançou US$ 1,7 bilhão. A cifra representa um aumento de aproximadamente 500% em comparação com o mesmo período de 2024.

A ideia do comitê é debater alternativas e estratégias de posicionamento diretamente com os setores produtivos. Além da AmCham, Alckmin recebeu mais industriais e empresários dos setores de bens e comércios, pela manhã. Ontem, foram indústria e agro.

Desde ontem, o tom das conversas tem se voltado ao diálogo em vez da reciprocidade, tanto pela manhã quanto à tarde. Empresários não fizeram uma fala pública contra a estratégia de retaliação, que Lula tem deixado claro que não vai descartar, mas insistiram que a solução deve ser pela diplomacia.

Alckmin tem fugido do tema, embora o presidente Lula (PT) não descarte usar a Lei da Reciprocidade. O UOL apurou que apelar para a lei está em uma das últimas opções, em caso de não avanço do diálogo com o governo norte-americano, e, por isso, só deverá ocorrer a partir de 1º de agosto, se as promessas de fato forem cumpridas. O decreto que regulamenta a lei, aprovada pelo Congresso em abril, foi publicado nesta segunda-feira.

Na reunião ontem, os setores produtivos pediram também uma negociação sobre estender o prazo. Empresários também reclamaram que a data de 1º de agosto é inexequível e pediram uma extensão de pelo menos 90 dias. Alckmin disse que pode "trabalhar neste sentido".

