Vivemos uma pandemia econômica causada pelos EUA, diz presidente da Apex

O mundo atravessa uma espécie de pandemia econômica causada pelos Estados Unidos, que tem como vírus a família Bolsonaro, disse Jorge Viana, presidente da Apex Brasil, em entrevista ao Mercado Aberto de hoje.

Eu faço um paralelo com o que está ocorrendo, com o que houve na pandemia. Só que, claro, a pandemia levou vidas de uma forma assustadora, foi chocante. Acho que o Brasil conduziu muito mal a pandemia, 700 mil mortes.

Agora nós estamos tendo uma espécie de pandemia econômica causada lá pelos Estados Unidos. Nós temos que fazer a boa condução desse processo. Só que também na causa dessa pandemia está a família Bolsonaro, me parece, como uma espécie de vírus econômico.

Jorge Viana

O presidente da Apex ressaltou que, desde o começo dos conflitos entre Brasil e Estados Unidos, vivemos ''uma situação bastante estranha'' com um risco de prejuízo enorme para os produtores do Sudeste do país e que o governador Tarcísio de Freitas, segundo ele, não escolheu o caminho correto.

Desde o começo, nós estamos vivendo uma situação estranha. 70% dos produtos que exportamos para os Estados Unidos saem do Sudeste, dos quais nós temos 30% saindo de São Paulo. A laranja mesmo está em plena colheita em São Paulo.

Se não for resolvido, nós podemos ter um prejuízo enorme para os produtores de São Paulo, Minas e um pouco do Paraná. E acho que o governador de São Paulo não fez o caminho certo quando foi tentar pessoalmente conversar com o encarregado de negócio nos Estados Unidos e agora puxando essas reuniões.

A força do Brasil é estar juntando os produtores aqui, exportadores, e juntando os receptores que são grandes parceiros nos Estados Unidos que vão ter sérios problemas.

Jorge Viana

Viana destacou que a orientação do presidente Lula agora é somente negociar, já que não há nenhum sentido do Brasil ter uma tarifa de 50% nos produtos quando o comércio é favorável para os Estados Unidos.

A ideia do presidente Lula é uma só. Claro que na parte da soberania não tem o que discutir, tanto é que eu acho que já vi uma resposta até pra carta, dentro da normalidade, levando adiante o processo, agora estabelecendo inclusive pena pesada para Bolsonaro e mais sete.

Mas do ponto de vista comercial, a orientação do presidente é negociar, negociar e negociar, porque não tem nenhum sentido o Brasil tem uma tarifa de 50% nos produtos quando o comércio é favorável para os Estados Unidos, mas os Estados Unidos também é superavitário com o mundo e com o Brasil quando se fala de serviço e isso não está na conta.

Jorge Viana

Medidas de retaliação devem ser adotadas em último caso, diz presidente da Apex

Jorge Viana disse ainda que as medidas de retaliação tarifárias do Brasil contra os Estados Unidos devem ser adotadas apenas em último caso.

As medidas de retaliações, que devem ser as últimas, não necessariamente vêm igual terror, você taxou de 50, a gente taxa de 50, porque fazer isso às vezes não cria tanta dificuldade para os Estados Unidos, mesmo que seja recíproco.

A reciprocidade é de que o Brasil pode adotar medidas em cima de produtos que vem dos Estados Unidos, muita gente fala dos royalties, por exemplo, o que a gente tem pra medicamentos, você tem também muito serviço que vem pra cá.

Então, qualquer retaliação, ela tem que ser inteligente, no sentido de criar dificuldade lá para ver se abre o diálogo. A retaliação não é pra fazer a guerra, não é pra dar tiro, é pra evitar a guerra.

Jorge Viana

O Mercado Aberto vai ao ar de segunda a sexta-feira no UOL às 8h, com apresentação de Amanda Klein, antecipando os principais movimentos do mercado financeiro.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: