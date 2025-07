Como são os jatos da Embraer vendidos por R$ 21,8 bilhões à Dinamarca?

A Embraer vendeu 45 jatos E195-E2 para a companhia SAS (Scandinavian Airlines), da Dinamarca, por R$ 21,8 bilhões; o modelo regional, com até 146 lugares, é o maior já produzido pela empresa e aposta na eficiência de combustível para rotas na Europa.

O que aconteceu

Modelo mais avançado da Embraer, o E195-E2 foi desenvolvido para unir eficiência, conforto e baixo consumo. Segundo a fabricante, o jato tem o menor custo operacional por assento entre os aviões de corredor único — resultado da combinação entre motores de nova geração, avanços aerodinâmicos e sistemas eletrônicos. A proposta é oferecer às companhias aéreas um avião versátil para rotas regionais e médias, com foco em economia e desempenho.

O avião tem capacidade para até 146 passageiros em configuração de alta densidade. Em versões mais confortáveis, a configuração varia entre 120 e 132 assentos, o que o torna versátil para companhias que operam rotas regionais e de médio curso.

O modelo traz motores Pratt & Whitney de nova geração, que conseguem cortar em até 25% o consumo de combustível na comparação com o E195 anterior. O modelo também recebeu melhorias aerodinâmicas e sistemas eletrônicos avançados, como o fly-by-wire, que ampliam a eficiência operacional e a estabilidade em voo. Esse sistema substitui os cabos e comandos mecânicos tradicionais por sinais digitais, que tornam o avião mais estável e ajudam a otimizar o consumo de combustível.

Acordo entre Embraer e SAS prevê a venda de 45 jatos E195-E2, avaliados em R$ 21,8 bi, com entregas a partir de 2027 Imagem: Divulgação/Embraer

Detalhes do modelo

Cabine pensada para conforto em voos regionais. Mesmo sendo um jato de corredor único, o E195-E2 mantém o layout 2-2, sem poltronas centrais, o que garante mais espaço lateral para os passageiros. O projeto interno inclui compartimentos maiores para bagagem de mão e tomada USB em todas as poltronas, reforçando a proposta de conforto para voos curtos e médios.

Alcance adaptado para o mercado europeu. Com autonomia próxima de 4.800 quilômetros, o E195-E2 atende rotas de média distância — como as que conectam os principais hubs europeus — e pode operar em aeroportos regionais, onde o uso de jatos menores oferece melhor rentabilidade.

Projetado para voar até em aeroportos com restrições, o E195-E2 amplia as rotas possíveis para as companhias aéreas. Com capacidade de operar em pistas curtas e em regiões com regras rígidas de ruído, o modelo permite à SAS expandir sua malha regional e reforçar as conexões a partir do hub de Copenhague.

Pronto para o futuro do combustível sustentável. O E195-E2 já está certificado para operar com misturas de até 50% de SAF (combustível sustentável de aviação). Segundo a Embraer, o projeto foi concebido para permitir, futuramente, o uso de 100% desse combustível, o que reforça o compromisso da empresa com a redução de emissões na aviação comercial.

Com até 146 assentos, o E195-E2 foi projetado para rotas regionais e médias Imagem: Reprodução/Embraer/Aeroflap

Principais dados técnicos do E195-E2, conforme divulgado pela Embraer:

Comprimento: 41,5 metros

Envergadura: 35,1 metros

Altura: 10,9 metros

Capacidade máxima: até 146 passageiros

Configuração típica: entre 120 e 132 lugares

Motores: 2 Pratt & Whitney PW1900G GTF

Alcance máximo: 4.815 km (2.600 milhas náuticas)

Velocidade de cruzeiro: Mach 0,82 (aprox. 870 km/h)

Peso máximo de decolagem (MTOW): 62.500 kg

Sistema de controle de voo: fly-by-wire de última geração

Certificação: aprovado para operar em pistas curtas e aproximações íngremes

Consumo de combustível: até 25% menor que a geração anterior

Pode usar SAF: até 50% de mistura (projetado para 100% no futuro)

O negócio com a Dinamarca

A venda dos 45 jatos E195-E2 para a Scandinavian Airlines (SAS) foi anunciada pela Embraer em julho, em um contrato avaliado em R$ 21,8 bilhões. O acordo inclui a opção de compra de mais dez aeronaves, o que pode elevar o total para 55 unidades. Segundo a fabricante brasileira, o pedido vai atender ao plano de renovação da frota regional da SAS e reforçar a eficiência das operações da companhia na Europa.

A estratégia da SAS é ampliar suas rotas a partir do hub de Copenhague, utilizando aeronaves mais econômicas e adaptadas a diferentes perfis de aeroporto. Segundo a Embraer, a parceria deve resultar em redução de custos operacionais, menores emissões de poluentes e novas oportunidades de crescimento para a companhia aérea dinamarquesa no mercado europeu.

As primeiras entregas estão previstas para o final de 2027, com um cronograma que se estende por quatro anos. O negócio com a SAS se soma a outras grandes encomendas fechadas pela Embraer em 2025, mas não supera a maior venda da história da empresa, registrada em fevereiro. Segundo a Reuters, foi quando a SkyWest, dos Estados Unidos, adquiriu um lote ainda maior de jatos regionais.