Entidades pedem a Alckmin que Brasil não aplique reciprocidade agora

A indústria pediu ao governo que não utilize a Lei de Reciprocidade neste momento, e esgote todas as negociações diplomáticas possíveis para evitar que a tarifa de 50% prometida pelo presidente dos EUA, Donald Trump, entre em vigor no dia 1 de agosto. O apelo é para tentar negociar uma prorrogação no início da taxação e avanço em tratativas paralelas que não dependem dos Estados Unidos.

Algumas entidades repercutiram ao UOL o encontro que aconteceu hoje de manhã em Brasília no comitê criado para analisar a questão, comandado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin.

O que aconteceu

Palavras-chave foram "negociação", "urgência" e "prazo maior". Fernando Valente Pimentel, diretor-superintendente da Abit (Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção) disse ao UOL que o sentimento dos líderes dos setores é de incredulidade com a tarifa, já que o Brasil tem déficit comercial com os EUA -"quase um embargo", nas palavras dele. As entidades pedem ao governo federal que tente negociar um prazo maior para o início do tarifaço.

Avanço nas negociações em acordos paralelos. Mais especificamente, entre o Mercosul e UE (União Europeia) e com a EFTA (Associação Europeia de Livre Comércio, na tradução livre), que reúne Islândia, Noruega, Liechtenstein e Suiça.

Estimativa aponta que US$ 40 bilhões em exportações podem ser prejudicadas pelo tarifaço. "Devemos negociar bem com os nossos clientes e, especialmente, com quem está nos Estados Unidos, para que eles façam uma defesa lá", disse Pimentel.

"Governo e setor privado estão extremamente alinhados". Nas palavras do presidente da Abit, foi a conclusão que pode ser observada após a reunião. "Os demais países do Mercosul estão taxados em 10%, e o Brasil nessa quantidade desproporcional. Queremos voltar ao status inicial dessa discussão para podermos chegar em uma solução que seja boa para os dois países", complementou.

Falta de informações sobre os produtos taxados também causa temor na indústria. Janaina Donas, presidente-executiva da Abal (Associação Brasileira do Alumínio), que também participou da reunião, cita que não é possível saber se a taxa de 50% será acumulativa com os 10% já cobrados em outros produtos e nos 25% do aço e alumínio. Ela diz que uma consequência dessa dúvida é a reação de instabilidade nos investimentos. "Isso faz com que os investidores pensem duas vezes antes de tomar qualquer decisão e vai gerar, certamente, uma desaceleração econômica", explicou.

CNI (Confederação Nacional da Indústria) também sugeriu estender o prazo para 90 dias. Eles haviam estimado em 110 mil as demissões que poderiam acontecer se o tarifaço for mantido. "O que temos aqui é um verdadeiro perde-perde, não faz sentido", reclamou Ricardo Alban, presidente da confederação. "Saímos do piso [tarifário, de 10%] para o teto [de 50%] sem nenhuma motivação econômica".

Embraer prevê demissões caso a tarifa seja aplicada a partir de 1º de agosto. Em entrevista coletiva mais cedo, o presidente, Francisco Gomes Neto, que também participou da reunião de manhã, disse estar otimista com uma possível revisão nas taxas. A empresa fabricante de aviões utiliza muitas peças importadas dos EUA, e estima que o preço das aeronaves possa ficar até R$ 50 milhões mais caro.

Brasil não deve adotar reciprocidade nas tarifas neste momento. A opinião foi dada pelo superintendente da Abimci (Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente), Paulo Roberto Pupo. O setor tem no mercado norte-americano o destino mais importante das exportações de madeira processada. Em nota, a entidade afirma que também é necessário um plano de contenção em relação aos produtos que já estão embarcados ou em transporte para os EUA. "Um pedido unânime dos setores presentes foi o de esgotar todas as possibilidades de negociação antes de adotar a tarifa recíproca", afirma.

Setor da pesca diz não ter "plano B" e que negociação é necessária. A Abipesca (Associação Brasileira das Indústrias de Pescado) informou que os EUA são os principais compradores do produto brasileiro, e que o mercado interno não é capaz de absorver tamanho volume. "Precisamos que o pescado seja tratado com excepcionalidade e seja removido da lista de taxação", afirmou o presidente, Eduardo Lobo, que participou da reunião realizada agora à tarde com integrantes do agronegócio.

Comitê debate alternativas e estratégias de posicionamento diretamente com os setores produtivos. A coordenação é de Alckmin, também ministro da Indústria e do Comércio, com participação dos ministros Rui Costa (Casa Civil), Fernando Haddad (Fazenda), Simone Tebet (Orçamento) e Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), além do Itamaraty.