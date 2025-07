Governo Lula recebe empresários da indústria para rebater tarifas de Trump

O governo Lula (PT) inaugurou nesta manhã o comitê de emergência montado com empresários para se contrapor ao anúncio de taxação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O que aconteceu

A primeira reunião começou por volta das 11h com o setor da indústria. Estão presentes representantes de entidades e empresas das áreas de aviação aço, alumínio, celulose, maquinário, calçado, móveis e autopeças. À tarde, o governo recebe empresários do agro.

A ideia do comitê é debater alternativas e estratégias de posicionamento diretamente com os setores produtivos. A coordenação é do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), também ministro da Indústria e do Comércio, com participação dos ministros Rui Costa (Casa Civil), Fernando Haddad (Fazenda), Simone Tebet (Orçamento) e Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), além participação do Itamaraty.

Alckmin abriu a reunião refutando a justificativa econômica da gestão Trump. "Dos dez principais produtos, oito são tarifa zero: não pagam nenhum imposto para entrar no Brasil, e a tarifa média de importação é de 2,7%", afirmou o vice-presidente, questionando o argumento de que haveria déficit para os Estados Unidos.

O governo tem insistido que a decisão foi política e que as justificativas econômicas apresentadas por Trump não se sustentam. Um relatório publicado na semana passada pela Amcham Brasil revela que o superávit comercial dos Estados Unidos em relação ao Brasil alcançou US$ 1,7 bilhão. A cifra representa um aumento de aproximadamente 500% em comparação com o mesmo período de 2024.Os encontros não se limitarão a hoje. O objetivo do governo é falar com os setores "que têm mais relação comercial com os Estados Unidos", incluindo empresas e instituições norte-americanas.

Analisando as possibilidades

As ideias devem funcionar como um plano B enquanto o Itamaraty tenta resolver a questão. Lula tem dito que o governo precisa se manter "firme" frente às ameaças, mas que, até que alguma ação seja efetivamente tomada —data prometida para 1º de agosto—, o diálogo e a negociação são as melhores saídas.

As soluções ainda estão sendo debatidas, mas Lula insiste que usará a Lei da Reciprocidade. O UOL apurou que apelar para a lei está em uma das últimas opções, em caso de não avanço do diálogo com o governo norte-americano, e, por isso, só deverá ocorrer a partir de 1º de agosto, se as promessas de fato forem cumpridas. A lei, aprovada pelo Congresso, será publicada amanhã.

Alckmin negou que o Brasil tenha feito pedido de adiamento ou redução das taxas. "O governo não pediu nenhuma prorrogação de prazo e não fez nenhuma proposta sobre alíquota, sobre percentual", afirmou o vice-presidente. "O que nós estamos fazendo é ouvindo os setores mais envolvidos para o setor privado também participar e se mobilizar com seus congêneres e parceiros dos Estados Unidos."

O governo avalia que os empresários podem ajudar com pressão e discurso. Setores como o agronegócio e a indústria (dois dos mais atingidos com as possíveis futuras tarifas) têm influência grande tanto com a opinião pública quanto com o Congresso. Ao alinhar o discurso, o gestão petista espera que eles ajudem na interlocução e em possíveis pressões internas e externas contra as medidas.

Lula anunciou a ideia na última quinta-feira, dia seguinte ao informe de Trump, e os detalhes foram combinados em reunião ontem. O presidente recebeu representantes de sete ministérios, do Banco Central e do Senado para debater possíveis reações e amenizar o impacto da retaliação com tarifas de 50% em um encontro de mais de quatro horas no Palácio da Alvorada.

Participaram desta primeira reunião: