Após tarifaço, Lula assina decreto que regulamenta a Lei da Reciprocidade

Do UOL, em São Paulo (SP)

Começa a valer hoje a regulamentação da Lei da Reciprocidade, que poderá ser usada contra o tarifaço de 50% anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra todas as exportações brasileiras para o país. Conforme o texto publicado no Diário Oficial, ficam autorizadas retaliações em concessões comerciais, investimentos e obrigações relativas a direitos de propriedade intelectual.

O que aconteceu

Lula regulamentou a Lei da Reciprocidade. Em decreto, o presidente autorizou que o Brasil adote ações de retaliação contra países que adotarem tarifas prejudiciais à economia nacional. O tema foi aprovado pelo Congresso em abril, logo que Trump anunciou as primeiras tarifas ao mundo, mas ainda dependia de um decreto presidencial para começar a valer.

Lei autoriza retaliações contra países. O decreto estabelece critérios para suspensão de concessões comerciais, de investimentos e de obrigações relativas a direitos de propriedade intelectual. A medida é uma forma de responder a medidas unilaterais adotadas por países ou blocos econômicos que impactem negativamente a competitividade internacional brasileira.

Decreto prevê a criação de um colegiado para debater as retaliações. Caberá ao Comitê Interministerial de Negociação e Contramedidas Econômicas e Comerciais deliberar sobre a aplicação de contramedidas provisórias e acompanhar as negociações para a superação das medidas unilateralmente impostas. O grupo será presidido pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.

Itamaraty deverá realizar consultas diplomáticas. O decreto estabelece ainda que o Ministério das Relações Exteriores fica responsável por avisar o comercial afetado pela Lei da Reciprocidade em cada fase do processo, tanto para as contramedidas provisórias quanto para as ordinárias.

As contramedidas excepcionais e provisórias poderão ser aplicadas em resposta a atos de países ou blocos que: