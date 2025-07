Haddad elogia relatório de Lira sobre IR: 'Cumpre os objetivos'

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, elogiou hoje o relatório sobre a reforma do imposto de renda do deputado Arthur Lira (PP-AL).

O que aconteceu

Lira manteve os principais pontos apresentados pelo governo Lula (PT). Ele seguiu com a isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil mensais e a alíquota de 10% para quem recebe acima de R$ 1,2 milhão por ano.

"Eu gostei", afirmou Haddad à imprensa hoje. "Acho que foi muito bom, acho que vai ser bem recebido e cumpre os objetivos da reforma da renda."

Além disso, Lira ainda ampliou a faixa de renda da classe média contemplada por uma redução da alíquota em relação ao praticado atualmente. O projeto original previa uma alíquota reduzida para rendimentos mensais entre R$ 5 mil e R$ 7 mil. Lira ampliou o valor para R$ 7.350. Segundo o relator, o benefício vai beneficiar cerca de 500 mil pessoas.

A alteração no IR tornou-se a principal bandeira do Lula 3. As alterações, que ganharam a pecha "taxação de super-ricos" sob orientação da Secom (Secretaria de Comunicação), furaram a bolha da esquerda e fizeram com que o governo domina-se o debate digital pela primeira vez.

Lira tem um papel essencial para isso. Antigo apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o deputado se aproximou de Lula durante o mandato como presidente da Câmara e segue sendo peça fundamental para o governo com a relatoria do IR.

Do lado de Lira, seguir bem com Lula tem importância eleitoral. O deputado quer mudar para o Senado em 2026 e, embora Alagoas tenha um forte público bolsonarista, tem entendido que é melhor estar bem com o presidente do que ser, mais uma vez, adversário dele.

Haddad falou com a imprensa na porta do MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços). Ele participa hoje das reuniões com setores produtivos para debater possíveis alternativas às tarifas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

IR segue no Congresso

Deputados pediram vista com prazo de duas sessões do plenário. Após a leitura do texto, os parlamentares pediram mais tempo para analisar o parecer. A comissão deve retomar a votação na quarta-feira (16).

Lira tentou incluir solução para o IOF, mas a alternativa foi rejeitada pelas bancadas. O relator sugeriu ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), incluir alguma forma de compensação para a derrubada do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) e trechos da MP do governo que aumentam impostos.

Motta pediu a Lira para ouvir os partidos. Os deputados concluíram que não fazia sentido juntar o imbróglio do IOF com a isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil. A junção dos temas, na avaliação dos líderes, poderia atrasar a aprovação do projeto que é consenso de todos.