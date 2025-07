Embraer: Avião ficará R$ 50 mi mais caro com tarifa, e pode custar empregos

Do UOL, em São Paulo

Cada avião da Embraer vendido para os Estados Unidos ficará R$ 50 milhões mais caro se o tarifaço de 50% imposto pelo presidente Donald Trump ao Brasil for de fato implementando no dia 1º de agosto. Segundo o presidente da companhia, Francisco Gomes Neto, as tarifas podem reduzir a produção de aeronaves, fechando postos de trabalho, "como na Covid".

O que aconteceu

Cada avião ficará R$ 50 milhões mais caro. Segundo Neto, as tarifas vão somar R$ 2 bilhões só em 2025 e R$ 20 bilhões até 2030.

Os EUA são o principal mercado para a companhia. "É uma situação para a Embraer muito séria", disse o presidente em coletiva de imprensa sobre a possibilidade de não haver acordo.

A tarifa de 10%, imposta anteriormente "já era prejudicial". "Não há como remanejar encomendas de clientes norte-americanos para outros mercados", disse. "Avião não é commodity."

[Podemos] cancelar pedidos, revisar plano de produção, de investimentos e possível ajuste do quadro de funcionários, similar ao da Covid.

Francisco Gomes Neto, presidente da Embraer

Embora "até agora" nenhum pedido de cancelamento tenha sido feito, a empresa se preparara para o pior. "O que pode acontecer: clientes da aviação comercial não quererem receber os aviões porque o valor é muito elevado e impactaria o negocio deles. Temos de negociar, mas se falarem que não querem mais receber, não poderemos produzir avião sem clientes. Talvez a gente precise desacelerar a produção", afirmou o executivo.