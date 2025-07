Dólar cai e Bolsa oscila com mercado atento à inflação dos EUA, IOF e Lula

O dólar opera o pregão de hoje em queda de 0,46%, a R$ 5,556 com o mercado de olho nos dados de inflação dos Estados Unidos. O Ibovespa abriu os primeiros negócios do dia instável, tentanto reagir após a sexta queda consecutiva registrada ontem (14).

O que está acontecendo

Às 10h57, a moeda norte-americana recuava 0,52%, vendida a R$ 5,556. O dólar turismo, usado por quem viaja, também recuava 0,3%, cotado a R$ 5,777.

O dólar é impactado hoje por dados da inflação dos Estados Unidos. O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) do país subiu 0,3% em junho, acelerando frente a maio, quando avançou 0,1%, mas ainda em linha com o que era esperado pelo mercado.

Ainda não há sinais significativos de repasse tarifário. Mas, segundo economistas, nota-se uma aceleração na inflação de bens, que alcançou o maior valor desde fevereiro. O núcleo da inflação, que exclui medidas mais voláteis como alimentos e energia, acelerou de 0,1% para 0,2%, também dentro das expectativas.

Resultado praticamente elimina a possibilidade de um corte de juros na próxima reunião do Fed. O super núcleo, medida preferida do Fed, o Banco Central dos EUA, também acelerou de 0,1% para 0,2%, com ambas as medidas de núcleo acelerando no acumulado em 12 meses.

Nota-se uma reinflação de bens que pode ser o início de um repasse tarifário. Com isso, aumenta o risco de um repasse tardio para os preços, com a inflação atual sendo reflexo de queima de estoque dos produtores a preços antigos. Além disso, com a retomada das tarifas após o prazo de 90 dias, muitas delas no mesmo nível anunciado no dia 2 de abril, não se pode descartar uma nova rodada de aumento nos preços mais à frente. Sendo assim, esperamos que o Fed mantenha a taxa de juros no atual patamar na reunião no fim desse mês.

André Valério, economista sênior do Inter

Um dia após registrar a sexta queda seguida, o Ibovespa opera instável hoje. Na abertura, o principal índice acionário da Bolsa de Valores abriu em alta, mas vem oscilando. Às 10h53, o Ibovespa recuava 0,35%, aos 134.830 pontos. Na máxima do dia, o índice chegou a atingir 136.021 pontos.

No cenário local, o mercado reage à melhora na aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva após anúncio da tarifa de 50% do Brasil pelo presidente dos EUA, Donald Trump. Em pesquisa divulgada hoje pela Atlas/Bloomberg, a aprovação do governo chegou a 49,7% entre os leitores ouvidos pela pesquisa, pouco acima dos 47,3% do levantamento anterior.

Hoje, o governo publicou no DOU (Diário Oficial da União) o decreto que regulamenta a Lei de Reciprocidade. O governo monitora os efeitos das taxas e se reúne com empresários para discutir medidas. Do outro lado, a maior entidade de empresários do mundo - a Câmara de Comércio dos Estados Unidos - se une à AmCham Brasil (Câmara Americana de Comércio no Brasil) para pedir o fim das tarifas que podem ser aplicadas a partir de 1º de agosto, de acordo com o colunista Jamil Chade.

Ainda na agenda interna, os investidores também acompanham nesta terça a audiência de conciliação sobre o IOF. O encontro foi convocado pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes sobre as mudanças no IOF. O Congresso quer diminuir o alcance do Imposto sobre Operações Financeiras para fechar com o governo um acordo.