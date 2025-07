Amanda Klein: PGR responde a Trump que soberania é inegociável

A PGR (Procuradoria-Geral da República) dá resposta clara ao presidente Donald Trump de que a soberania brasileira é inegociável, analisou Amanda Klein no Mercado Aberto de hoje, no Canal UOL.

A Justiça brasileira deu ontem uma resposta alta e clara ao presidente Donald Trump: a soberania brasileira é inegociável. Se o americano pensou por um momento que fosse interferir na liberdade institucional por meio da ameaça tarifária, constatou ontem que estava enganado.

A PGR pediu a condenação de Jair Bolsonaro e mais sete réus do primeiro núcleo, acusado de arquitetar a tentativa de golpe. E assim o processo segue seu devido curso. As defesas farão suas alegações finais nas próximas semanas e o desfecho do julgamento é esperado para setembro.

Amanda Klein

A PGR pede a condenação de Bolsonaro por cinco crimes: liderar organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima, e deterioração de patrimônio tombado.

A apresentadora do UOL disse que o mandatário norte-americano mirou na esquerda ao taxar produtos brasileiros em 50% na exportação, mas acabou acertando na direita de Jair Bolsonaro.

A anistia - que deputados do PL esperavam votar a toque de caixa antes do recesso - foi adiada. Pode até ter naufragado. Ninguém aceita trocar anistia por soberania.

Bolsonaristas atordoados não sabem se defendem o chefe ou a base eleitoral deles mesmos e a economia que sofrerá com as tarifas. A direita cindiu: o campo mais extremo e aquele ligado ao centrão têm candidatos e interesses diversos.

O exemplo mais eloquente é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que tenta corrigir a rota após primeira reação errática, em que fez coro ao bolsonarismo e jogou a culpa em Lula.

