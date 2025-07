Alckmin volta a receber empresários do comércio, indústria e Amcham

O vice-presidente e ministro do Mdic (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), Geraldo Alckmin, se reúne amanhã com representantes do comércio, da indústria e com a Amcham (Câmara Americana de Comércio para o Brasil) para discutir a tarifa de 50% determinada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, e que pode entrar em vigor no dia 1 de agosto. O encontro é parte da agenda do comitê criado pelo governo federal para discutir a taxação.

O que vai acontecer

Reuniões serão separadas, e não com todos juntos, como foi no primeiro dia. Às 11h, Alckmin recebe o presidente da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, José Roberto Tadros, conforme a agenda oficial. Também participa Guilherme Santos Mello, secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda.

Às 14h, presidente da Fiesc (Federação das Indústrias de Santa Catarina) será recebido pelo vice-presidente. Mario Cezar de Aguiar deve discutir como os impactos do tarifaço podem afetar o estado, que tem como principal comprador os Estados Unidos. O encontro também vai reunir Tatiana Prazeres, secretária de Comércio Exterior e Rodrigo Zerbone Loureiro, secretário-executivo da Câmara de Comércio Exterior, ambos do Mdic.

Logo depois, às 15h, encontro será com dois representantes da Amcham Brasil. O presidente da entidade, Abrão Neto, e o diretor de Políticas Públicas e Relações Governamentais, Fabrizio Panzini, debatem com Alckmin e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quais são as possibilidades que o Brasil tem para discutir com os EUA sobre o tema.

Primeiro encontro do comitê aconteceu nesta terça em Brasília. Estiveram presentes representantes de entidades e empresas das áreas de aviação, aço, alumínio, celulose, maquinário, madeira, calçados, móveis e autopeças. À tarde, o governo recebeu empresários do agro. As entidades pediram para que o governo não adote, neste momento, a reciprocidade tarifária.